Proseguono le novità in casa Instagram. Dopo che all’inizio del mese il noto social network ha aumentato il numero di foto e video che è possibile aggiungere a ogni singolo post (portandolo fino a 20), ora arriva un nuovo strumento di testo per arricchire i post senza utilizzare app di terze parti.

Caratteri, animazioni ed effetti nel testo di Reel e Storie

I creator e i semplici appassionati di Instagram fino a oggi per rendere i propri contenuti più accattivanti aggiungendo effetti, animazioni e testo dovevano fare riferimento a un’applicazione esterna. Qui potevano modificare le foto e i video per poi caricarli su Instagram.

Ora il social di Meta ha introdotto un nuovo semplice strumento di testo con il quale direttamente nell’editor dell’applicazione è possibile aggiungere caratteri, effetti e animazioni del testo combinando tra loro queste funzioni. Per farlo sarà sufficiente, dopo aver selezionato una foto dalla galleria, aprire il relativo strumento di testo, toccare il pulsante del testo e visualizzare i nuovi caratteri disponibili.

Lo strumento permette di aggiungere testi e utilizzare gli adesivi così da sovrapporre immagini a foto e caroselli. Una volta selezionato l’adesivo si può modificare la forma scegliendo tra quelle disponibili (quadrato, rettangolo, cerchio, stella o cuore). L’obiettivo è quello di aumentare la versatilità e la flessibilità dei creator così da dare libero sfogo alla loro fantasia potendo sperimentare modalità nuove e coinvolgenti di raccontare i propri contenuti.

Oltre ad avere una maggiore creatività per far risaltare i propri post, Reel e Storie, Instagram velocizza e semplifica la modifica dei contenuti evitando i diversi passaggi che fino a oggi erano necessari per creare questo tipo di contenuti.

Questa nuova funzionalità si aggiunge all’altra recentemente introdotta da Instagram che consente di aggiungere al proprio profilo uno spezzone di un brano musicale. Prosegue quindi il lavoro per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti e dei creator dando loro maggiori strumenti e soluzioni creative.