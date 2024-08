Nelle scorse ore Sony ha lanciato anche in Italia un nuovo modello di cuffie true wireless: stiamo parlando di Sony WF-C510.

Tra i principali punti di forza di queste nuove cuffie vi è il design, tanto che il produttore per presentarle mette in risalto quanto siano leggere e compatte, capaci di offrire agli utenti il massimo comfort per tutto il giorno, aggiungendo che sono state progettate per essere comodissime da indossare (definite “i nostri auricolari True Wireless di tipo chiuso più compatti di sempre”).

Le principali caratteristiche delle cuffie Sony WF-C510

Disponibili in quattro colorazioni (nera, bianca, blu e gialla), le cuffie di Sony sono resistenti agli spruzzi (con certificazione IPX4) e possono contare sul supporto ai controlli vocali (è possibile premere l’apposito pulsante per attivare Google o Siri e ricevere aiuto per riprodurre i propri brani preferiti, effettuare una chiamata, mandare un messaggio, fare ricerche rapide, gestire l’agenda e i promemoria), un microfono integrato di alta qualità, il supporto Fast Pair, la possibilità di associare in modo semplice e veloce gli auricolari a un laptop, un PC o un tablet Windows 11 o Windows 10.

Queste sono le principali caratteristiche delle cuffie Sony WF-C510:

peso di 4,6 grammi per ciascun auricolare

peso della custodia di ricarica circa 31 grammi

driver da 6 mm

resistenza agli spruzzi (IPX4)

Bluetooth 5.3 (fino a 10 m)

autonomia in riproduzione musicale fino a 8 ore o 11 ore (rispettivamente con Modalità Suono Ambiente attiva o disattiva)

autonomia in riproduzione in comunicazione fino a 5 ore

durata della carica della batteria 1,5 ore

durata della carica della custodia circa 3 ore

Le nuove cuffie Sony WF-C510 saranno presto disponibili secondo i normali canali di vendita del produttore nipponico e il prezzo ufficiale è si 59,90 euro.

Le cuffie possono essere pre-ordinate anche su Amazon sfruttando il seguente link:

Acquista le cuffie Sony WF-C510