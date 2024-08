In autunno Apple lancerà iOS 18.1 che includerà una nuova generazione del suo assistente digitale Siri basato su Apple Intelligence, ma secondo un nuovo rapporto il colosso di Cupertino sta sviluppando un’altra “personalità” AI destinata ai suoi futuri dispositivi robotici.

Nonostante tutte le promesse fatte da Apple per il nuovo Siri, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che la società sta già sviluppando una “personalità alternativa” da impiegare nel campo della robotica.

Apple starebbe sviluppando un’IA più umana da impiegare nella robotica

Secondo Gurman, un elemento essenziale del robot è la sua personalità che deve essere simile a quella dell’essere umano, mentre Siri è un’assistente digitale che anima i dispositivi.

Apple starebbe quindi lavorando su un’intelligenza artificiale generativa “più umana” che potrebbe essere impiegata sui suoi futuri dispositivi robotici.

Al momento non è chiaro perché i prodotti robotici di Apple avrebbero bisogno di un’intelligenza artificiale separata da Siri e non un’evoluzione di quest’ultima, tuttavia, se Apple avesse voluto abbandonare il marchio Siri, probabilmente lo avrebbe fatto ora, visto che sta per lanciare Apple Intelligence.

Chiaramente una personalità separata per i dispositivi robotici dovrebbe essere in grado di fare cose diverse da quelle che Siri può fare, ma secondo quanto riferito il debutto dei primi progetti di robotica di Apple non è previsto prima del 2026 o del 2027, quindi è ancora troppo presto per fare ipotesi.