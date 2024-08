Nonostante la grande curiosità generata dal lancio di Apple Vision Pro, il dispositivo del colosso di Cupertino non è riuscito ad ottenere la popolarità sperata dal produttore, ciò probabilmente in gran parte a causa del suo elevato prezzo e delle limitate quantità disponibili e pare che Meta abbia deciso di fare tesoro di quanto avvenuto alla rivale per modificare i suoi programmi.

Stando alle indiscrezioni, infatti, il colosso dei social network avrebbe annullato il progetto di lanciare un visore XR di fascia alta ispirato proprio ad Apple Vision Pro, dispositivo che difficilmente sarebbe riuscito a fare arrivare sul mercato al prezzo previsto di 1.000 dollari.

A dire di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Meta avrebbe tuttavia un’altra novità pronta per il settore dei visori.

Cosa sappiamo del presunto nuovo visore economico di Meta

Secondo Gurman, già nel corso del mese di settembre il colosso dei social network dovrebbe lanciare una versione più economica di Meta Quest 3.

Il nome di questo dispositivo potrebbe essere Meta Quest 3S mentre il suo prezzo ufficiale dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 400 dollari (tanto per avere un termine di paragone, Meta Quest 3 è stato lanciato la scorsa estate a 499 dollari nella versione con 128 GB di memoria).

Stando alle indiscrezioni, Meta potrebbe raggiungere questo prezzo vendendo i controller separatamente anche se, in tal caso, proponendo l’accessorio a 100 dollari, il prezzo totale finirebbe per avvicinarsi a Meta Quest 3, rendendo il nuovo device irrilevante.

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Il visore Meta Quest 3S potrebbe essere presentato in occasione dell’evento Connect, in programma per il 25 e il 26 settembre presso il quartier generale di Menlo Park, appuntamento durante il quale Meta potrebbe annunciare anche degli occhiali AR simili a Google Glass (conosciuti con il nome in codice “Orion”). Staremo a vedere.