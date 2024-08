Il BMW Park, la casa della squadra di basket del Bayern Monaco, disporrà a partire dalla prossima stagione di un innovativo pavimento LED. Si tratta del primo campo di pallacanestro a livello mondiale che adotta questa particolare soluzione.

A realizzare l’innovativo progetto è stata ASB GlassFloor, leader mondiale nel contesto di pavimenti sportivi che, oltre all’installazione dell’avveniristica superficie, ha stretto anche un accordo con la stessa società sportiva fino al 2030.

Come è facile intuire, questo tipo di soluzione va ben oltre il basket, con la possibilità di sfruttare il pavimento full-LED anche nel contesto di spettacoli di altra natura, con infinite possibilità. Nel discorso rientrano, per esempio, eventi musicali, spettacoli di intrattenimento o di qualunque altro tipo, sia nel pre-partita che totalmente slegati dal contesto della pallacanestro.

Nonostante il BMW Park sia nato nell’ormai lontano 1972 con il fine di ospitare il torneo di basket olimpico, si dimostra ancora una volta un impianto pronto a innovare, come ha già dimostrato nel corso degli anni.

Il pavimento LED del BMW Park ispira gli impianti dell’NBA

L’installazione del pavimento hi-tech non è una novità assoluta per la struttura bavarese. A fine settembre 2023, proprio al BMW Park è stata giocata la prima partita di basket ufficiale su un pavimento in vetro con display video sottostanti, anche in questo caso grazie al lavoro di ASB GlassFloor. Tutto ciò ha ispirato persino l’NBA, che ha adottato una soluzione simile nel contesto degli eventi legati all’All-Star Game del 2024.

Il pavimento LED del BMW Park è realizzato con le più moderne tecnologie a livello di display. Si parla di milioni di LED installati sotto una superficie di vetro, in grado di riprodurre video anche grazie al supporto di un sistema operativo appositamente sviluppato, ovvero GlassCourt OS. Tutto ciò consente una grande libertà di personalizzazione. Per esempio, i loghi possono essere sostituiti durante le pause di gioco da statistiche sulla partita o pubblicità, il tutto per la gioia degli spettatori e degli inserzionisti.

Lo stesso CEO della sezione dedicata al basket del Bayern Monaco, Marko Pesic, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo, ringraziando pubblicamente ASB GlassFloor per aver reso la struttura del club bavarese unica al mondo.