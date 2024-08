L’eccentrico miliardario Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore di avere in programma il lancio di una piattaforma di criptovaluta.

Al momento i dettagli forniti da Trump sono pochi ma il miliardario e i suoi figli hanno suggerito che la nuova piattaforma si rivolgerà alle comunità svantaggiate e che non riescono ad avere accesso alle banche tradizionali.

Da Trump in arrivo una novità finanziaria

The DeFiant Ones, questo il nome della piattaforma, rappresenta un gioco di parole relativo a “finanza decentralizzata” e viene presentata da Trump come una risposta all’attuale situazione, nella quale oramai da troppo tempo l’americano medio si trova ad essere “schiacciato dalle grandi banche e dalle elite finanziarie”.

Il post pubblicato da Trump su Truth Social rimanda a un canale Telegram per la piattaforma non ancora pubblicata, che ha dei post che risalgono al 15 agosto e viene definito come “l’unico canale Telegram ufficiale per il progetto Trump DeFi”.

Purtroppo allo stato attuale non è chiaro su cosa sia incentrato il ​​progetto di Trump, se si tratti di un’organizzazione autonoma, di una moneta, di un mercato di trading o di qualcosa di completamente diverso.

In recenti interviste i figli di Trump hanno suggerito che il progetto in questione potrebbe essere mirato alle comunità svantaggiate, ricordando come oltre la metà degli statunitensi al momento abbia difficoltà ad accedere ai servizi bancari. E con tale tecnologia le richieste di queste persone potrebbero essere accettate o respinte quasi istantaneamente in base alla matematica e non a questioni che sono legate alla politica.

L’idea che le criptovalute possano aiutare le persone che hanno difficoltà ad accedere ai sistemi bancari a superare tale limitazione è dilagante nel settore anche se vari recenti report suggeriscono il contrario.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali per scoprire cosa l’eccentrico miliardario statunitense abbia in serbo per i suoi “seguaci”.