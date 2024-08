Se state valutando l’apertura di un conto corrente e state cercando una soluzione conveniente, Conto Corrente Arancio Più di ING Bank può rappresentare la risposta alle vostre esigenze, grazie soprattutto all’opportunità di beneficiare di un’attrattiva promozione che vi omaggerà di buoni sconto Amazon del valore massimo di 100€.

Questa offerta è resa disponibile da Banca ING, nota per la competitività delle sue condizioni. Le sue primarie operazioni bancarie online, infatti, sono esenti da costi e il canone annuale per la gestione del conto non è previsto, posizionando il Conto Corrente Arancio Più tra i più economici sul mercato. Scopriamo i dettagli e come funziona la promozione che ha un paio di semplici requisiti.

I vantaggi offerti dal Conto Corrente Arancio Più

Il Conto Corrente Arancio Più offre numerosi vantaggi ai suoi titolari. Le spese sono limitate al minimo e gli strumenti di pagamento a disposizione facilitano le operazioni quotidiane. Tra questi, si annovera la Carta di Debito Mastercard, dotata della tecnologia Securecode per prevenire le frodi, che permette di effettuare prelievi gratuitamente in tutto il territorio italiano e europeo, con un limite spendibile di 5.000€ al mese, modulabile via app secondo le necessità personali.

Il canone mensile è fissato a 5 euro, ma può essere azzerato se si accredita lo stipendio o la pensione sul conto corrente, o se si registrano entrate mensili pari almeno a 1.000€. Inoltre, è possibile effettuare bonifici SEPA, anche in maniera istantanea, senza alcun costo aggiuntivo.

Non manca la possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold, senza alcun costo mensile. Il PIN può essere personalizzato e le notifiche di acquisto giungeranno in tempo reale. Per riassumere le caratteristiche salienti di questo servizio: nessun costo per i prelievi, nessuna spesa per i bonifici SEPA sino a 50.000€, nessun costo per bollettini postali, CBILL, PagoPa, F24, MAV, RAV, rilascio e canone mensile della Carta di Debito Mastercard e canone mensile della Carta di Credito.

Ma i servizi di ING Bank non si limitano al conto corrente. Questa banca mette a disposizione anche la possibilità di aprire un mutuo, richiedere prestiti, ottenere l’assicurazione sulla vita, sull’auto e/o sui viaggi. E ogni operazione può essere gestita comodamente online.

In sintesi:

Operazione Costo Canone mensile 5€

o

0€ con accredito dello stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000€ al mese Prelievi di contante in Italia e in Europa 0€ Bonifici SEPA fino a 50.000€ 0€ Bollettini postali 0€ CBILL, PagoPa 0€ F24, MAV, RAV 0€ Rilascio Carta di Debito Mastercard 0€ Canone mensile Carta di Debito 0€ Canone mensile Carta di Credito 0€

La promozione che regala fino a 100 euro di buoni Amazon

La nuova offerta di benvenuto ING prevede l’assegnazione di uno o due buoni regalo Amazon digitali da 50€ (fino a un totale di 100€ qunidi) per chi apre il proprio Conto Corrente Arancio e inserisce il codice promo ING2024. I buoni sono utilizzabili per acquisti sul sito della nota piattaforma e-commerce e saranno inviati via e-mail.

Per riceverli, bisogna:

aprire un nuovo Conto Corrente Arancio Più e richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre 2024, mantenendo un saldo contabile di almeno 200€ ed effettuando una transazione di un qualsiasi importo entro il 29 novembre 2024, facendo così si riceverà il primo buono Amazon da 50 euro; un secondo buono Amazon del valore di 50 euro verrà fatto pervenire a chi avrà inoltre speso almeno 500€ con la carta entro la suddetta data.

Operazioni molto semplici se si pensa di usare il conto corrente e la carta di credito per le spese correnti. Ulteriori informazioni nel regolamento.

L’occasione perfetta per chi era già alla ricerca di un nuovo conto corrente e nel frattempo vuole mettere da parte un po’ di credito Amazon in vista della prossima Festa delle offerte Prime o del Black Friday di fine novembre 2024.