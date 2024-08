Mancano ancora un paio di settimane all’inizio di IFA 2024, la grande fiera dell’elettronica in programma, come ogni anno, a Berlino, ma per molti è già tempo di annunciare quali saranno i protagonisti dell’evento. È il caso di Dreame, produttore specializzato in dispositivi intelligenti per la casa, che nel corso della kermesse presenterà numerose novità.

Oggi vi parliamo di Dreame L40 Ultra, il nuovo robot aspirapolvere del brand, e di Dreame H14 Pro, lavapavimenti pensato per ridurre ulteriormente la fatica da parte dell’utente. In attesa di scoprirli nel corso della presentazione ufficiale, andiamo a scoprire di che pasta saranno fatti.

Dreame L40 Ultra

Forte dei risultati ottenuti, un milione di robot con braccio flessibile a maggio 2024, il produttore asiatico rilancia con Dreame L40 Ultra che propone la tecnologia MopExtend Robo Swing e una maggiore potenza di aspirazione. La nuova tecnologia consente al robot di analizzare gli ambienti in cui opera, anche quelli particolarmente complessi, rilevando bordi e angoli grazie anche a un sensore di posizione.

La spazzola laterale può essere rialzata ed estesa e riesce a passare sotto ai mobili con un’altezza minima da terra di 10 millimetri e di pulire in maniera approfondita anche gli angoli, solitamente difficili da raggiungere. La potenza di aspirazione raggiunge gli 11.000 Pa consentendo di raccogliere peli di animali, polvere e detriti senza alcuna difficoltà. A disposizione dell’utente ci sono cinque livelli di aspirazione, così da poter regolare il livello di pulizia in ogni singolo ambiente.

La telecamera RGB AI consente di rilevare in modo indipendente lo sporco, distinguendo tra polvere o macchie ostinate, così da ottenere una pulizia ancora migliore grazie a una serie di movimenti precisi e mirati. La spazzola TriCut Anti-Tangle evita in maniera intelligente la formazione di grovigli di peli e capelli, tagliandoli automaticamente per inviarli senza problemi al contenitore della polvere.

La stazione di ricarica si occupa di lavare i panni con acqua calda a 65 gradi, per rimuovere anche il grasso più ostinato, e li asciuga per due ore con aria calda per prevenire cattivi odori e la formazione di muffe. È disponibile un kit che consente di collegare i due serbatoi di acqua pulita e sporca alla rete di casa, evitando così all’utente di doversi occupare di queste operazioni, a patto ovviamente di poter installare la base in prossimità degli scarichi.

È infine possibile controllare tutte le operazioni tramite la companion app DreameHome o con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Home. Per maggiori dettagli e per il prezzo di vendita dovrete attendere ancora qualche giorno.

Dreame H14 Pro

A pochi mesi di distanza dalla presentazione di Dreame H13 Pro, arriva anche il suo successore, Dreame H14 Pro, caratterizzato da un design pieghevole a 180 gradi che garantisce una pulizia completa anche nelle aree più difficili da raggiungere. Il motore da 14.000 giri al minuto permette di far ruotare la spazzola principale 520 volte al minuto, contribuendo ad asciugare più rapidamente i pavimento.

La potenza di aspirazione raggiunge i 18.000 Pa, così da raccogliere senza sforzo particelle di ogni dimensione ma anche tutto lo sporco presente sul pavimento. Al termine dell’utilizzo basta riporre il lavapavimenti sulla base per lavare, con acqua calda a 60 gradi, la spazzola principale, che viene fatta ruotare in entrambe le direzioni per rimuovere ogni tipo di sporco. Successivamente viene utilizzata aria calda a 60 gradi per asciugare la spazzola, preservandone le fibre.

È possibile scegliere tra l’asciugatura rapida, che in 5 minuti offre ottimi risultati, o asciugatura silenziosa, ideale per evitare rumori fastidiosi, che richiede un’ora per essere completata. La batteria permette di avere fino a 40 minuti di autonomia, sufficienti per pulire fino a 300 metri quadri di pavimenti e il serbatoio da 880 ml riduce al minimo la necessita di rifornimenti.

La tecnologia GlideWheel utilizza algoritmi intelligenti per muovere le ruote posteriori garantendo un’esperienza d’utilizzo fluida e impareggiabile. E la spazzola principale è dotata di sistema a LED che permette di vedere meglio lo sporco nelle aree più buie della casa. La potenza di aspirazione, infine, viene regolata automaticamente per ottimizzare i consumi mentre il detergente, da inserire nell’apposito serbatoio, viene distribuito in maniera intelligente, in base allo sporco rilevato.