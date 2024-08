Sid Meier’s Civilization 7, ultimo capitolo del fortunato franchise nato nel 1991, ha introdotto una nuova e rivoluzionaria meccanica di gioco. Stiamo parlando della possibilità di combinare, senza particolari vincoli, civiltà e leader.

Ai videogiocatori sarà di fatto consentito di mettere Giulio Cesare a capo di un’orda di guerriero mongoli o di costruire la Grande Muraglia cinese con Ben Franklin. Decisamente poco accurato storicamente ma, non per questo, meno intrigante per gli appassionati della serie.

Nei precedenti giochi di Civilization, le civiltà presentavano leader prestabiliti, personaggi in qualche modo legati con la stessa. Questi, a seconda del caso, offrivano abilità speciali e bonus di vario tipo al videogiocatore. Questa dinamica è stata modificata, di fatto slegando il concetto di leader da una determinata fazione, permettendo dunque di creare combinazioni tanto improbabili e suggestive quanto efficaci in termini di meccaniche di gioco.

Ad approfondire questa novità legata a Civilization 7 è stato il sito The Verge che, oltre ad aver potuto testare la demo del gioco, ha anche intervistato gli sviluppatori di Firaxis Games, responsabili del progetto.

Nello specifico, a fornire maggiori informazioni sul tanto atteso titolo è stato Ed Beach, direttore creativo a lavoro sullo stesso. Beach ha confermato come la community del gioco chiedeva da tempo un kit di strumenti per avere maggiore libertà d’azione in termini di personalizzazione delle civiltà. Nonostante ciò, problemi di bilanciamento della difficoltà hanno reso difficile questa integrazione nei precedenti capitoli della serie.

Con Civ 7, Firaxis Games ha però voluto cercare di trovare il modo per offrire maggiore libertà ai videogiocatori. Per Beach, la chiave di questa novità è data dal fatto che i leader sono bilanciati tra loro, così come lo sono le civiltà. Di fatto, non dovrebbe esistere una combinazione troppo forte, in grado di abbassare il grado di sfida per il giocatore.

I principi di sviluppo dietro a Civilization 7

Civilization 7 permetterà, prima di avviare qualunque partita, scegliere prima un leader e poi una civiltà. La scelta è alquanto delicata e, proprio per questo motivo, il gioco fornirà dei consigli per un abbinamento consono.

Il titolo, così come i suoi numerosi predecessori, pone il giocatore davanti a diversi aspetti da gestire come economia, cultura, scienza ed esercito con molteplici tipologie di vittoria dello scenario. La possibilità di combinare leader e civiltà rappresenta una delle grandi novità del titolo che, per scelta stessa di Firaxis Games non avrà modifiche troppo drastiche al gameplay.

Come confermato dal direttore creativo, la software house ha adottato un’approccio semplice, che prevede nel contesto dello sviluppo un terzo di gioco totalmente nuovo, un terzo aggiornato rispetto al passato e un terzo immutato se paragonato al precedente capitolo. Tra le diverse novità proposte figura la semplificazione delle epoche storiche. Invece che la suddivisione in varie ere, Civ 7 si limita a tre capitoli, ovvero antichità, esplorazione e modernità.

Beach ha fatto riferimento alla storia costituita “a strati“. Lo stesso ha poi fatto l’esempio della città di Londra e della sua evoluzione, con le diverse civiltà (Romani, Sassoni e poi Normanni) abbiano rivoluzionato la stessa. La combinazione di leader e civiltà vuole proprio simulare questo tipo di evoluzione storica. La demo proposta a The Verge non ha consentito di andare oltre la prima era, potendo dunque saggiare cosa può offrire Civilization 7 senza però comprenderne appieno le potenzialità.

In occasione della Opening Night Live della Gamescom 2024 tenutasi qualche ora fa, è stato confermato il prossimo 11 febbraio 2025 come data di uscita del gioco per tutte le piattaforme interessate (PC Windows, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series). Civilization 7 sarà inoltre disponibile in due distinte edizioni, ovvero la Standard e la Deluxe. Proprio nel contesto dell’evento appena citato è stato inoltre mostrato un interessante video che mostra alcune fasi di gameplay.