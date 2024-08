Se siete appassionati di fai da te e avete da sempre voluto provare un incisore laser, questa potrebbe essere l’occasione giusta per decidervi: sono infatti disponibili in offerta sia Mecpow X4 sia Mecpow X4 Pro, due modelli proposti in sconto lampo e che allo stesso tempo possono contare su due coupon dedicati. Vediamo come approfittarne.

Mecpow X4 e X4 Pro in super offerta e con coupon extra

Gli incisori laser possono essere utilizzati per realizzare o personalizzare le proprie creazioni, e in queste ore sono attive due promozioni intriganti che potrebbero convincere gli indecisi. Si tratta di due modelli Mecpow, X4 e X4 Pro, che utilizzano una tecnologia all’avanguardia in cui quattro diodi laser ad alta potenza vengono compressi per aumentare la potenza fino a 22 W.

Mecpow X4 è in grado di tagliare legno da 10 mm, acrilico nero da 6 mm e lamiera di acciaio inossidabile da 0,08 mm con un solo passaggio all’80% della potenza, e la pompa ad aria da 30 L/min soffia via facilmente lo sporco dall’area di incisione, mantenendo la superficie in ordine. L’elevata pressione dell’aria con volume regolabile impedisce la combustione dell’incisione, garantendo linee lisce e nette. L’area di incisione arriva fino a 400 x 410 mm, offrendo dunque agli utenti un’ampia area per creare le loro opere, e la velocità di incisione massima si spinge fino a 22.000 mm al minuto, con un punto laser ultrasottile di 0,09 x 0,1 mm.

Mecpow X4 Pro è compatibile con moduli laser da 22 o da 40 W: il primo è adatto per progetti che danno meno priorità all’efficienza o alla capacità di taglio e può essere l’ideale per lavorare con legno di ciliegio di spessore da 10 mm, acrilico scuro di spessore da 6 mm e acciaio inossidabile da 0,04 mm (con una sola passata); il secondo, in arrivo da settembre 2024, è perfetto per gli utenti con esigenze di taglio più esigenti e spessori superiori. Grazie alla copertura rossa trasparente permette di osservare in ogni momento il progresso dei lavori da ogni angolazione.

A livello di sicurezza, entrambi gli incisori Mecpow sono dotati di sensori di fiamma, di inclinazione, di allarme e di pulsante di arresto di emergenza. Entrambi gli incisori laser sono compatibili con Android e iOS (attraverso l’apposita applicazione), ma anche con Windows e macOS.

Il modello Mecpow X4 viene proposto in offerta a 499 euro, ma grazie al coupon TUTTOX4 potete ottenere un ulteriore sconto di 50 euro, arrivando a 449 euro. Discorso simile per il modello Mecpow X4 Pro, proposto in offerta a 699 euro e ulteriormente scontato a 649 euro grazie al coupon TUTTOX4Pro. Tra i metodi di pagamento accettati c’è anche PayPal, e la consegna gratuita avviene in tempi rapidi. Se siete interessati o volete anche solo dare un’occhiata più da vicino potete seguire uno dei link qui in basso, a questo indirizzo invece trovate maggiori dettagli sull’iniziativa.

