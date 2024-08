L’arrivo della porta USB Type-C con la serie iPhone 15 di Apple ha portato diverse novità per quanto riguarda la gamma di accessori. Tra questi c’è l’SSD P10 di Aiffro, compatibile con MagSafe e con la porta dei più recenti smartphone di Cupertino, ma anche con PC e altri prodotti: in queste ore è in offerta grazie a un coupon, vediamo come approfittarne.

Offerta con coupon per questo SSD Aiffro da 1 o 2 TB

Come sicuramente saprete, con la serie iPhone 15 Apple ha effettuato il passaggio dalla Lightning alla porta USB Type-C (non esattamente per scelta, viste le pressioni dell’UE), e questo ha ovviamente aperto la compatibilità con tanti accessori pensati per quest’ultima. Tra questi c’è l’SSD P10 firmato Aiffro, disponibile in offerta proprio in queste ore grazie al coupon G3F83BKCENJG.

Questo particolare SSD è magnetico e può essere agganciato alla scocca posteriore degli iPhone 15: il collegamento vero e proprio avviene ovviamente tramite l’apposito cavo Type-C incluso in confezione (con USB 3.2), ma la possibilità di aggancio rende certamente più comoda la portabilità. Potete avere un’idea dando un’occhiata al video qui sotto.

Il modello P10 di Aiffro è da 1 o 2 TB e può essere utilizzato su dispositivi Android, PC Windows, macOS e Linux, console e non solo, ma del suo meglio lo dà sulla gamma iPhone 15 vista appunto la compatibilità con MagSafe (comunque replicabile su altri prodotti tramite ulteriori accessori). Offre velocità di lettura sequenziale fino a 2000 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 1800 MB/s ed è costruito in alluminio, con dimensioni compatte (59 x 59 x 6,5 mm).

Il prezzo consigliato per Aiffro P10 Magnetic Portable Solid State Drive è di 137,95 euro (versione da 1 TB) o di 229,95 euro (versione da 2 TB), ma in queste ore potete sfruttare il già citato coupon G3F83BKCENJG per ottenere uno sconto del 15% e far scendere il prezzo a rispettivamente 117,25 euro e 195,45 euro. Tra i metodi di pagamento potete optare anche per PayPal, con la conseguente possibilità di approfittare del pagamento diviso in 3 rate. Se siete interessati all’acquisto non vi resta che seguire uno dei link qui in basso: