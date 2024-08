La nuova serie di processori Ryzen 9000 con architettura Zen 5 è stata criticata perché rispetto alla serie 7000 l’incremento delle prestazioni non è stato impressionante come ci si aspettava.

A quanto pare la colpa non è tutta di AMD, poiché le CPU Ryzen serie 9000 e 7000 hanno prestazioni leggermente inferiori su Windows rispetto a Linux.

Secondo Hardware Unboxed, un bug di Windows 11 sarebbe in grado di abbassare le prestazioni delle CPU AMD e non solo le ultime basate su architettura Zen 5, ma anche quelle basate Zen 4 e forse anche quelle precedenti.

La stessa AMD ha riscontrato che i risultati pubblicati da HWU e da vari altri revisori erano di qualche punto percentuale inferiori alle sue medie interne e quindi ha deciso di approfondire la questione.

Windows 11 potrebbe abbassare le prestazioni delle CPU AMD?

Secondo le conclusioni di AMD e HWU le performance delle CPU Zen 5 su Windows 11, in particolare in ambito gaming, risultano inferiori se l’account utente ha privilegi di amministratore locale rispetto a un account con privilegi di amministratore di sistema.

Per qualche motivo AMD ha eseguito tutti i suoi test interni da un account con i privilegi più elevati, suggerendo che potrebbe essere la fonte delle discrepanze, e dopo una nuova batteria di test con 13 giochi, l’azienda sembra avere ragione.

Potrebbe valere la pena testare anche alcuni processori Intel, poiché non è detto che questo sia un problema specifico di AMD, ma in ogni caso le differenze si riducono a pochi punti percentuali e solo con carichi di lavoro gravosi.

AMD ha riferito a HWU che il problema dovrebbe essere risolto in un futuro aggiornamento di Windows 11, ma per ora la situazione non è ancora del tutto chiara.