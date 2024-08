I dispositivi Apple non sono immuni agli attacchi malware e da un gruppo di ricercatori arriva una conferma: c’è una nuova minaccia a cui gli utenti devono fare attenzione.

BANSHEE Stealer, questo il nome del nuovo malware, è progettato per funzionare sulle architetture macOS x86_64 e ARM64 e rappresenta un grave rischio per gli utenti, in quanto prende di mira informazioni di sistema vitali, dati del browser (come la cronologia, i cookie, i nomi utente e le password) e portafogli di criptovalute.

Cosa sappiamo del nuovo malware che colpisce gli utenti macOS

Introdotto su un forum e sviluppato da hacker russi, BANSHEE Stealer viene proposto con un abbonamento che ha un costo di 3.000 dollari al mese (più alto rispetto a quelli che solitamente vengono richiesti per i malware destinati a dispositivi basati su Windows).

BANSHEE Stealer non fa altro che confermare che sono in evidente crescita i malware per macOS, in quanto il sistema operativo di Apple sta diventando un bersaglio sempre più allettante per le minacce informatiche.

BANSHEE Stealer prende di mira un’ampia gamma di browser, di portafogli di criptovalute e circa 100 estensioni del browser e ciò rende questo malware una minaccia altamente versatile oltre che molto pericolosa.

In particolare, ad essere colpiti da tale malware sono i dispositivi macOS con processori Intel e ARM e i browser più popolari, come Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, OperaGX, Yandex, Brave e Vivaldi.

Per infiltrarsi nel sistema e ottenere l’accesso ai dati, il malware mostra alle sue vittime richieste di password false. Per esempio, dopo aver aperto un programma, viene visualizzata una notifica che richiede un aggiornamento delle impostazioni di sistema e per confermare il presunto processo l’interessato dovrà inserire la propria password.

Per evitare brutte sorprese, il consiglio è di aggiornare con costanza il sistema operativo e affidarsi ad un buon antivirus.

Per ulteriori informazioni su BANSHEE Stealer vi rimandiamo all’articolo dedicato di Elastic Security Labs.