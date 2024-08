È un rapporto di Bloomberg a lanciare la notizia secondo cui Apple starebbe lavorando da mesi a un innovativo dispositivo che unirebbe un display in stile iPad a un braccio robotico potendo, grazie a degli appositi attuatori, inclinarsi e ruotare di 360°.

Siamo di fronte al prossimo grande progetto Apple?

Dopo aver rinunciato al (presunto) progetto automobilistico per l’Apple Car e il lancio del Vision Pro da Cupertino sembrerebbe che stiano lavorando a qualcosa di veramente nuovo. Le prime informazioni non dicono molto e questo nuovo device dovrebbe essere un dispositivo da tavolo che potrebbe essere utile per il controllo della casa smart, per partecipare a videochiamate e moltissime altre funzionalità.

Sul progetto di robotica domestica starebbe lavorando un team guidato da Kevin Lynch, il vicepresidente della tecnologia di Apple, con l’obiettivo di lanciare questo innovativo prodotto tra il 2026 e il 2027 con un prezzo di circa 1000 $.

Le indiscrezioni parlano di un dispositivo che sarà in grado di rispondere ai comandi vocali tramite Siri o di essere controllato tramite funzionalità interne di Apple Intelligence. A questo robot domestico gli si potrà chiedere di guardarci così che inclini lo schermo durante una videochiamata o chiedergli di guardare verso un determinato punto della casa così da verificare cosa sta accadendo. È al momento tutto molto prematuro e sempre secondo Bloomberg Apple starebbe lavorando a dei modelli in grado di eseguire una versione personalizzata di iPadOS.

Al di là di come sarà questo presunto robot domestico è interessante analizzare alla possibilità che Apple si inserisca nel mercato della robotica domestica. Altri grandi colossi stanno lavorando (o lo hanno fatto in passato) su soluzioni simili. Basti pensare all’assistente Ballie di Samsung o ad Amazon Astro. Per la versione business del robot di Amazon è stata interrotta la produzione a seguito di alcune indiscrezioni che parlano di un significativo aggiornamento dell’intelligenza artificiale generativa che starebbe per arrivare.