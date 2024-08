Torniamo ad occuparci di Xiaomi Smart Band 9, nuovo dispositivo indossabile lanciato dal colosso cinese lo scorso mese.

Già disponibile in Cina, la nuova smartband di Xiaomi si prepara a sbarcare anche nel Vecchio Continente: il suo esordio ufficiale, infatti, è in programma per venerdì 16 agosto 2024.

Xiaomi Smart Band 9 sta arrivando anche in Europa

Stando a quanto emerge dal sito olandese del popolare produttore cinese, Xiaomi Smart Band 9 in Europa dovrebbe essere venduta a 39,99 euro nella versione base (quella con connettività NFC dovrebbe costare di più).

Ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche troviamo un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione 192 x 490 pixel, refresh rate a 60 Hz e una luminosità di 1.200 nit (il doppio di quello della precedente generazione), le connettività Bluetooth 5.4 e NFC (opzionale), un sensore di luminosità, un accelerometro, un giroscopio e un sensore ottico per la lettura della frequenza cardiaca e del livello di ossigenazione del sangue.

Per quanto riguarda il capitolo autonomia, Xiaomi Smart Band 9 può contare su una batteria da 233 mAh, che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti 5 giorni di utilizzo in più rispetto alla precedente generazione (a dire del produttore, fino a 21 giorni o 9 se si tiene attiva la modalità always-on display).

Infine, la smartband può contare anche su una scocca resistente all’acqua fino a 5 ATM (circa 50 metri di profondità), quattro colorazioni (nera, argento, oro/rosa e blu), un peso di 15,8 grammi senza cinturino e dimensioni pari a 46,53 x 21,63 x 10,95 mm.

In Olanda, chi acquisterà Xiaomi Smart Band 9 nei primi giorni di disponibilità potrà avere anche gli auricolari Redmi Buds 4 Active pagando solo 1,99 euro in più.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Xiaomi per scoprire quando la nuova smartband sarà disponibile anche nel nostro Paese (il prezzo dovrebbe essere confermato) e se vi saranno promozioni di lancio.