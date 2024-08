La lunga mano di Apple arriverà anche nelle tasche di Patreon che per anni è stranamente riuscita a fatturare con il proprio sistema di pagamento su iOS.

La nota piattaforma di crowdfunding per i creatori di contenuti ha annunciato che da novembre dovrà utilizzare il sistema di pagamento in-app di Apple per le transazioni effettuate su iOS, che prevede in primis una commissione del 30%.

Patreon dovrà pagare la commissione dell’App Store

Patreon fa sapere che se non aderirà al sistema di pagamento di iOS rischia l’espulsione dall’App Store e suggerisce ai creatori di aumentare i prezzo dei loro abbonamenti per compensare la tariffa applicata dal colosso di Cupertino, altrimenti dovranno sostenerla loro stessi.

In quest’ottica i creatori ora possono scegliere se incrementare automaticamente i prezzi del 30% rispetto al Web, oppure se assorbirli autonomamente su iOS.

Patreon specifica che gli abbonamenti esistenti non saranno interessati da questa modifica, in quanto la commissione di Apple si applicherà solo agli abbonamenti acquistati sull’app iOS di Patreon a partire dal 4 novembre 2024.

Inoltre alcuni creatori possono ritardare il passaggio al nuovo metodo di fatturazione fino a novembre 2025, ma non potranno vendere abbonamenti nell’app iOS una volta che i requisiti di Apple entreranno in vigore.

Naturalmente questa mossa di Apple metterà i creatori di contenuti in una posizione più difficile, in quanto devono già pagare una serie di commissioni alla piattaforma Patreon.