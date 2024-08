Xiaomi ha lanciato Smart Band 9 in Cina lo scorso mese, mentre non è ancora nota la data di lancio della versione globale del suo dispositivo indossabile. Stando a quanto ricorda Android Authority citando le indiscrezioni riportate sull’account X di Mystery Lupin, però, forse non dobbiamo attendere più di tanto per assistere al lancio internazionale del noto fitness tracker, che arriverà sui nostri polsi in una discreta varietà di finiture e specifiche.

Nel leak si sostiene peraltro che la versione globale di Smart Band 9 avrà le stesse specifiche tecniche (dimensioni, display, sensori e altro ancora) di quella già disponibile in Cina e che i colori del tracker saranno almeno blu, argento, nero e rosa. Per quanto riguarda i cinturini, invece, avremo la possibilità di scegliere tra uno in pelle bicolore, due a catena, uno in pelle monocolore, uno in metallo e uno intrecciato.

Le novità di Smart Band 9

Ricordiamo che l’ultimo fitness tracker di Xiaomi dispone di un display 1,62” AMOLED con luminosità di picco di 1200 nits e frequenza di aggiornamento di 60 Hz e che, rispetto alla versione precedente, sono presenti alcune funzionalità aggiuntive. Tra le principali e più discusse, la possibilità di condividere alcuni dati sanitari con amici e familiari, al fine di trovare maggiore motivazione e supporto nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Gli utenti che sceglieranno di abilitare questa funzione potranno dunque inviare a amici e aprenti i propri dati sugli esercizi fisici svolti, la frequenza cardiaca, gli schemi di sonno, la pressione sanguigna, i passi e l’intensità dell’attività fisica, così come il peso e i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Tra le altre novità rispetto alla versione precedente, una maggiore autonomia (fino al 23% di durata in più) e la compatibilità con la tecnologia Bluetooth 5.4.

Quanto costa Smart Band 9

Non sono invece state fornite caratteristiche di dettaglio sui prezzi. Si stima però che il prezzo sul mercato internazionale possa essere simile al prezzo di lancio del precedente modello, pari a circa 40 euro.