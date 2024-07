Dopo una lunga attesa, Xiaomi Smart Band 9 ha finalmente una data ufficiale di lancio. Il fitness tracker sarà presentato in concomitanza con il discorso annuale di Lei Jun, il fondatore di Xiaomi. Di fatto, il prodotto sarà proposto al pubblico (cinese) a partire dalle ore 19.00 del 19 luglio, come confermato dalla compagnia stessa attraverso la seguente immagine:

Quali saranno le differenze di Smart Band 9 rispetto al predecessore?

Quali saranno le differenze rispetto alla precedente generazione di fitness tracker? Al momento attuale non è dato sapere molto su Smart Band 9, se non che esteticamente non cambierà molto rispetto al predecessore.

Se per il display si parla di dimensioni simili, ciò che dovrebbe cambiare è la luminosità, quasi raddoppiata rispetto allo Smart Band 8. Le funzioni per il monitoraggio della salute dovrebbero risultare più precise, così come potrebbe essere incrementata l’autonomia (si parla del 23% di durata in più). Infine, a tutto ciò, si aggiunge anche la possibile compatibilità con la tecnologia Bluetooth 5.4.

Ottime notizie anche per quanto riguarda il costo visto che, da quanto trapelato finora, il prezzo di Smart Band 9 non dovrebbe subire variazioni rispetto al lancio del precedente modello. Dunque, si parla di un prezzo di listino intorno ai 40 euro.

Per ottenere informazioni più specifiche, gli appassionati di prodotti wearable dovranno attendere ancora qualche giorno visto che, nel contesto dell’evento del 19 luglio sarà svelato tutto ciò che c’è da sapere riguardo il nuovo prodotto di Xiaomi. Al momento non ci sono informazioni circa il lancio della versione internazionale