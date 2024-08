Dopo tanta attesa, segnalazioni e discussioni provenienti da tutto il web, Intel sembra aver fatto un primo passo concreto, o meglio, pratico, sulla vicenda che vede coinvolti i processori Raptor Lake di 13a e 14a generazione. Il colosso di Santa Clara infatti ha rilasciato un nuovo microcode che dovrebbe evitare, o comunque mitigare, le casistiche relative a instabilità e gravi crash delle CPU in questione, il tutto ovviamente per cercare di venire incontro all’utente.

Nelle ultime ore infatti, alcuni partner Intel come ASUS e MSI hanno rilasciato i primi aggiornamenti BIOS che includono il microcode 0x129, un ulteriore passo avanti (si spera) nella risoluzione della problematica, altamente consigliato a tutti gli utenti che utilizzano un processore della serie Intel Core 13a e 14a gen Raptor Lake. Ma vediamo quali sono le novità.

ASUS e MSI rilasciano i primi BIOS Beta per schede madri Intel Z790

Prima di riassumere le novità delle ultime ore, in realtà in continuo aggiornamento, per chi non avesse seguito la “storia” ricordiamo che dopo le prime segnalazioni di utenti che lamentavano sporadici problemi di instabilità sulle CPU Raptor Lake, il fenomeno è successivamente esploso su larga scala. Intel tirata in causa ha risposto subito con suggerimenti di tipo tecnico, seguiti da una conferma ufficiale sulla natura del problema, legato a un bug del microcode e tensioni operative del chip troppo spinte.

L’aggiornamento del microcode dovrebbe fare il suo lavoro, tuttavia sui prodotti che già hanno manifestato le problematiche citate sopra, il danno a quanto pare è permanente e proprio per questo motivo Intel ha esteso la garanzia di ulteriori due anni.

Passando all’aggiornamento del microcode, attualmente i primi partner a pubblicare nuovi BIOS sono ASUS e MSI, seguiti sicuramente a stretto giro da altre aziende (citiamo ad esempio ASRock e Gigabyte). Bisogna precisare che gli aggiornamenti in questione sono ancora in fase Beta, solitamente da evitare per l’utenza “di massa” ma in questo caso altamente consigliati visto il problema a dir poco grave. Secondo le dichiarazioni di Intel e dei partner, l’aggiornamento al microcode non dovrebbe causare perdita di prestazioni, ma da questo punto di vista conviene come al solito aspettare test concreti sul campo.

In attesa di ulteriori novità e aggiornamenti, a seguire vi lasciamo i link per il download dei nuovi BIOS Beta, destinati per il momento alle schede madri con chipset Z790; sembra quasi superfluo, ma ricordiamo sempre di verificare il modello esatto della vostra scheda madre prima di procedere con il flash del BIOS.

