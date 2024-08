Il team di WhatsApp sta lavorando per migliorare ulteriormente l’interazione con Meta AI, attraverso una nuova modalità vocale attualmente in sperimentazione.

Prossimamente gli utenti iPhone potranno comunicare con l’intelligenza artificiale di Meta in modo ancora più rapido e naturale.

WhatsApp permetterà di conversare con Meta AI

La nuova modalità di chat vocale migliora ulteriormente le interazioni, poiché anche Meta AI sarà in grado di rispondere utilizzando una voce.

Gli utenti probabilmente potranno scegliere una delle voci artificiali di Meta AI offrendo un’esperienza di interazione più personalizzata e piacevole.

Questa novità permetterà inoltre di comunicare a mani libere, poiché Meta AI ascolterà continuamente l’utente una volta aperta la chat con l’IA, tuttavia gli utenti avranno facoltà di interrompere questa modalità in qualsiasi momento uscendo dalla chat con Meta AI o passando alla modalità testuale.

Per una maggiore tutela della privacy gli utenti potranno verificare se Meta AI ha smesso di ascoltare osservando l’indicatore della privacy di iOS che li avviserà se il microfono è in uso.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.16.10.70 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

Con l’occasione raccomandiamo di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech