In base a uno studio condotto da OpinionWay per AFNUM, dal 2019 all’interno delle case degli italiani stanno aumentando gli smartphone inutilizzati, magari tenuti come “backup” ma destinati a diventare sempre più obsoleti e malfunzionanti. Questo nonostante ogni dispositivo includa materiali preziosi che potrebbero essere facilmente riciclati. In questo contesto, CertiDeal lancia il suo servizio di permuta per permettere a tutti la rivendita dei vecchi device: vediamo come funziona.

Smartphone a “marcire” nel cassetto? C’è la permuta CertiDeal

CertiDeal è un’azienda specializzata nella vendita dei ricondizionati, e ha lanciato il nuovo servizio di permuta che si pone come soluzione vantaggiosa per chi vuole aggiornarsi senza contribuire all’accumulo di dispositivi elettronici e risparmiando un po’. Rigenerare, ripristinare e non gettare un prodotto hi-tech fa bene all’ambiente, riducendo le emissioni e lo spreco tecnologico (abbassando la domanda di nuove risorse).

Proprio a questo serve il nuovo servizio CertiDeal, che punta a offrire un duplice vantaggio: da un lato il cliente può ottenere un valore dal suo usato lasciato nel cassetto, dall’altro contribuire alla sostenibilità ambientale. Tutti i dispositivi dati in permuta vengono ispezionati, riparati (eventualmente) e ricondizionati per garantire le prestazioni attese, prima di essere rimessi sul mercato a prezzi ovviamente più accessibili rispetto al nuovo. L’obiettivo di CertiDeal è ambizioso: vuole recuperare attraverso la permuta almeno il 50% del venduto in Italia, proprio attraverso l’acquisto dai privati.

“Il nostro impegno è coniugare sostenibilità ed eccellenza tecnologica, rendendo accessibili prodotti di alta qualità a tutti – la possibilità di permuta farà davvero la differenza per i consumatori ma anche (e soprattutto!) per l’ambiente“, ha dichiarato Salvatore Macrì, Country Manager di CertiDeal. “Questo nuovo servizio ci permetterà di “chiudere il cerchio” dell’economia circolare, acquistando i cellulari direttamente dai privati ed eliminando gli sprechi. Vogliamo costruire una community di consumatori consapevoli e soddisfatti, dove la fiducia nel nostro marchio si diffonde attraverso esperienze positive. Continueremo a lavorare instancabilmente per mantenere gli standard di qualità, sostenibilità ed economicità che caratterizzano l’esperienza CertiDeal“.

Come funziona la permuta? Basta andare sul sito web e seguire la procedura indicata:

completare il breve questionario sul sito, con l’indicazione del modello, la capacità di memoria e lo stato;

cancellare tutti i dati contenuti al suo interno;

disattivare l’account iCloud (per i dispositivi Apple) o disassociare l’account Google dal proprio dispositivo Android;

preparare il pacco e spedirlo gratuitamente grazie all’etichetta di spedizione ricevuta tramite la procedura.

Una volta che lo smartphone o il dispositivo arriva negli uffici CertiDeal, viene visionato e testato dai tecnici: terminate le verifiche, se tutto va per il meglio viene eseguito il pagamento (entro 3-5 giorni lavorativi), altrimenti si viene ricontattati dal servizio clienti con una contro-offerta. Tra i modelli che attualmente è possibile dare in permuta abbiamo la maggior parte degli iPhone, da iPhone 14 Pro Max fino ad arrivare ad iPhone 7, ma ci sono anche alcuni modelli Android di casa Samsung (da Galaxy S21 fino ad arrivare a Galaxy S7).

