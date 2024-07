In Cina i pulsanti fisici sono definiti obsoleti, ma in altri Paesi non esiste nulla di digitale in grado di sostituirli efficacemente. Ecco perché Xiaomi ha previsto una pulsantiera staccabile per controllare l’enorme infotainment della sua auto elettrica Xiaomi SU7.

La barra dei pulsanti fisici (presumibilmente bluetooth) si installa sotto lo schermo touchscreen con dei piccoli elementi di fissaggio e offre un accesso tradizionale ai controlli di base dell’auto, come la regolazione della temperatura, l’utilizzo della radio e altro.

Il prodotto fa parte di una serie di accessori per personalizzare l’esperienza di bordo della Xiaomi SU7 e potrebbe essere adottata anche da altre case automobilistiche. Ecco il video dimostrativo.

Xiaomi intende espandersi nel settore delle auto elettriche

Nel frattempo Xiaomi sembra intenzionata ad espandersi nel settore delle auto elettriche, poiché Bloomberg riporta che una società sussidiaria del colosso cinese avrebbe acquistato un nuovo appezzamento di terreno a Pechino per ampliare la fabbrica di Yizhuang.

Secondo i documenti pubblicati dalla Commissione Municipale di Pianificazione e Risorse Naturali di Pechino l’area di 53 ettari rilevata per l’equivalente di oltre 100.000 euro sarà utilizzata per “lo sviluppo dell’industria automobilistica di fascia alta e dei veicoli intelligenti a nuova energia”.

La scorsa settimana il noto produttore cinese di smartphone ha presentato Xiaomi SU7 Ultra, una versione sportiva della sua auto elettrica SU7 che punta ad essere la più veloce auto a quattro porte del mondo.