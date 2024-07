La maggior parte dei controller di gioco per smartphone sono ingombranti e con i controlli ai lati, riducendo la portabilità complessiva, ma sul mercato prossimamente potrebbe arrivare una soluzione già utilizzata in passato.

Josh King, fondatore e CTO di M-Con, ha sviluppato un prototipo di controller che scorre dietro l’iPhone al quale si collega tramite MagSafe. Il concept è simile alla soluzione adottata in passato da Sony con la console PSP Go e lo smartphone Xperia Play.

Il controller M-Con per iPhone si ispira alla PSP Go e a Xperia Play

Il prototipo sembra avere tutti i controlli che ci si aspetterebbe da un controller moderno, inclusi gli stick cliccabili L3 e R3 e si aggancia al retro dell’iPhone tramite MagSafe consentendo una facile installazione e rimozione dell’accessorio.

Il prodotto integra anche un supporto per giocare con il controller separato dallo smartphone e aumenta più che altro lo spessore complessivo dell’iPhone di circa un paio di centimetri.

Attualmente il controller M-Con è in fase di prototipo, tuttavia è già online un sito web dove è possibile registrarsi per le notifiche di pre-ordine tramite KickStarter. L’ideatore afferma che sta anche pensando di creare delle versioni per gli smartphone Android. Ecco il video dimostrativo del prodotto.