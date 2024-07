Un fine luglio a dir poco caotico e movimentato per il mercato dei processori che, prima con la vicenda Intel Raptor Lake e dopo con il posticipo degli AMD Ryzen 9000, ha senza dubbio smorzato l’entusiasmo di appassionati e addetti ai lavori, portando però l’attenzione della stampa a un “livello di guardia” senza precedenti (o quasi). Nelle ultime ore abbiamo ricevuto la prima riposta concreta di Intel relativa alle problematiche dei modelli Core 13a e 14a gen, seguita a distanza di poco tempo da un’altra notizia, quasi del tutto confermata, sul reale motivo del rinvio dei Ryzen 9000 di AMD.

Secondo alcuni leak apparsi recentemente su X, il vero motivo dietro il posticipo delle CPU desktop AMD non sarebbe da ricondurre a un problema di qualità o comunque tecnico legato alla produzione e alla stabilità dei chip, bensì a una svista relativa a quello che si può definire un banale (ma piuttosto grave) errore di battitura. Ma vediamo meglio il tutto.

AMD Ryzen 9000: ecco il vero motivo del posticipo

Per quanto molto attesi e sulla carta a dir poco validi stando ai primi benchmark non ufficiali, il lancio dei Ryzen 9000 di AMD non sembra essere nato sotto una buona stella. Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che a distanza di poche ore dal debutto e dalle prime recensioni ufficiali, l’azienda californiana ha sostanzialmente “stoppato tutto“, rinviando per cause non molto chiare sia il lancio dei modelli Ryzen 5 e Ryzen 7 che dei prodotti di punta Ryzen 9, compreso il top di gamma Ryzen 9 9950X.

Nel primo caso, Ryzen 5 9600X e Ryzen 7 9700X sono stati posticipati all’8 di agosto, Ryzen 9 9900X e 9950X al 15 di agosto. Ma alla fine, qual è il reale motivo dietro il posticipo?

Secondo i dettagli condivisi dal noto leaker XML su X, AMD avrebbe posticipato i Ryzen 9000 per problematiche legate alla serigrafia, ovvero il processo che durante la fase di realizzazione prevede l’incisione delle sigle dei vari modelli di CPU sulla parte superiore dell’IHS.

A corredo di questa ipotesi arriva anche una foto di un modello Ryzen 9 9700X che, evidentemente, presenta un errore non indifferente che potrebbe creare problematiche per gli utenti e per AMD; al momento non è chiaro se la svista riguardi anche altri modelli, ma a quanto pare anche il Ryzen 5 9600X potrebbe essere coinvolto. Per fortuna, potremmo dire a questo punto, si tratta di un intoppo che tocca solo il reparto marketing, sicuramente fastidioso per l’azienda e tutti noi, ma alla fine risolvibile con un richiamo e non così grave da coinvolgere il processo produttivo o l’affidabilità dei processori stessi (a meno di altre sorprese).

AMD, che nel suo ultimo comunicato aveva lasciato intuire un problema di questa natura riferendosi al packaging, non ha ancora ufficializzato la notizia, motivo per cui ancora non possiamo essere del tutto certi che esista qualche altra problematica (sembrerebbe di no). In attesa di una comunicazione ufficiale da parte del produttore, ricordiamo che la gamma di processori Ryzen 9000 si compone (al lancio) dei quattro modelli citati sopra, tutte soluzioni basate sulla nuova architettura Zen5, chip grafico integrato RDNA2 e socket AM5.