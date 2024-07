iRobot ha presentato il nuovo Roomba Combo 10 Max di nuova concezione che insieme all’AutoWash Dock porta la pulizia dei pavimenti a un nuovo livello di efficienza e indipendenza. Con l’introduzione del primo AutoWash Dock di iRobot, infatti, il Roomba Combo 10 Max aspira e lava i pavimenti, asciuga il panno, svuota il serbatoio dei rifiuti, riempie quello per il lavaggio e si pulisce da solo: il tutto in maniera automatica.

Come funziona il nuovo Roomba Combo 10 Max

Basato sul sistema di pulizia retrattile che abbiamo già visto con il Roomba Combo j9 Plus che si solleva quando pulisce un tappeto, il nuovo Roomba Combo 10 Max con l’AutoWash Dock è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot con base di ricarica completamente multifunzione.

La base di ricarica è realizzata con una particolare plastica antimicrobica tramite la quale si riducono i cattivi odori e il rischio di diffusione dei batteri che solitamente si verifica con l’accumulo dei rifiuti. Grazie alla nuova AutoWash Dock il Roomba Combo 10 Max ha una maggiore autonomia potendo effettuare le operazioni di pulizia per circa una settimana senza richiedere l’intervento umano. Questo si rende necessario solamente per riempire il serbatoio dell’acqua e per prevedere la pulizia approfondita del serbatoio dei rifiuti.

A differenza di quanto avviene con altri robot aspirapolvere e proseguendo il design presente nel Combo j9 Plus anche il Roomba Combo 10 Max mantiene lo stile di apertura anteriore della base di ricarica. Altra caratteristica distintiva rispetto alla concorrenza è legata al modo in cui il Roomba Combo 10 Max asciuga la spazzola. Non prevede l’utilizzo di acqua calda o aria calda (che richiederebbero tecnologie aggiuntive e costi di gestione maggiori) ma del flusso dell’aria che lo attraversa grazie alla sua posizione (è montato in alto) consentendogli di asciugarsi rapidamente.

Secondo quanto dichiarato da iRobot il dock del Roomba Combo 10 Max lava e asciuga il panno automaticamente dopo ogni utilizzo. Inoltre può essere impostato il lavaggio automatico dopo la pulizia di alcune stanze specifiche (come il bagno). Dopo aver lavato il panno il dock si occupa anche della sua pulizia.

I miglioramenti di cui beneficia il Roomba Combo 10 Max dipendono anche dall’aggiornamento del software che prevede ora l’Enhanced Dirt Detect. Si tratta di una soluzione che migliora la capacità della fotocamera integrata di individuare lo sporco identificando le aree che necessitano di più passaggi per essere pulite. Oltre alle tradizionali operazioni di aspirazione e aspirazione e lavaggio il Roomba Combo 10 Max integra anche una modalità di pulizia tramite il solo panno. Grazie a iRobot OS, al PrecisionVision Navigation e alle capacità di apprendimento automatico il Roomba Combo 10 Max riesce a creare una mappa completa della casa 7 volte più velocemente identificando automaticamente ogni stanza così da poter definire una routine di pulizia personalizzata e in questo modo efficace.

Molto interessante anche il supporto al protocollo di comunicazione Matter che arriverà sul nuovo Roomba nel corso del quarto trimestre di quest’anno tramite un aggiornamento OTA del firmware. Il Roomba Combo 10 Max è il primo dispositivo iRobot a integrare questo supporto consentendogli di funzionare con qualsiasi piattaforma di casa intelligente che supporti questo standard, compresa Apple HomeKit.

La potenza di aspirazione e la fotocamera basata sull’intelligenza artificiale per evitare gli ostacoli sono sostanzialmente identiche a quelle del Combo j9, consentendo al Roomba Combo 10 Max di identificare gli oggetti comunemente presenti in casa (scarpe, cavi, oggetti legati agli animali domestici) sapendo sempre esattamente cosa fare. Raccoglierà le briciole, ma eviterà le feci degli animali. Il livello di riconoscimento è così preciso ed elevato che in caso di incidenti con un animale domestico iRobot assicura che entro il primo anno sostituirà gratuitamente il robot aspirapolvere.

Le spedizioni partiranno in Europa dal mese di agosto e per avere il nuovo Roomba Combo 10 Max bisogna spendere 1499€ e, probabilmente, si potrà comprare anche su Amazon.