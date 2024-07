Con l’arrivo del caldo non tutti i notebook riescono a reggere i carichi di lavoro di ogni giorno (peggio ancora il gaming) senza salire con le temperature, e questo potrebbe risultare fastidioso anche (e soprattutto) al tatto: a chi piace lavorare su un PC che scotta quando già fa caldo di suo? Proprio a questo potrebbero rimediare dei supporti per notebook con sistema di raffreddamento come quelli di cui vi parliamo oggi, pensati per notebook fino ai 17 pollici.

Troppo caldo? Ecco due supporti per notebook con ventole di raffreddamento

Techly propone sul suo sito due supporti per notebook che integrano un sistema di raffreddamento, appositamente pensati non solo come stand con altezze regolabili, ma anche per dare un po’ più di respiro al nostro notebook. Come? Attraverso una o due ventole da 14 cm con regolazione della velocità con LED blu integrato, che possono essere avviate a piacimento grazie a un interruttore.

I modelli iCool CP11TY e CP12TY supportano notebook fino a 17 o 17,3 pollici e mettono a disposizione hub USB a due porte per il collegamento di altri dispositivi, utili non solo per sopperire alla porta USB occupata sul PC, ma anche per aggiungerne una ulteriore. Il supporto CP11TY offre otto altezze regolabili, due ventole da 14 cm con velocità di 1300 RPM e risulta particolarmente sottile (3 cm); il modello CP12TY mette a disposizione cinque diverse altezze (da 6,5 a 45° di inclinazione) e una ventola da 14 cm con regolazione automatica della velocità (da 700 a 1400 RPM), con dimensioni leggermente meno compatte.

I due supporti per notebook con sistema di raffreddamento firmati Techly sono disponibili all’acquisto sul sito a un prezzo molto simile: 14,90 euro per il modello CP11TY con doppia ventola e 13,99 euro per il modello CP12TY. Se siete interessati potete dargli un’occhiata o effettuare l’ordine seguendo uno dei link qui in basso:

Acquista supporto Techly CP11TY (fino a 17″)

Acquista supporto Techly CP12TY (fino a 17,3″)