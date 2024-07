Molti di voi ricorderanno sicuramente come la scorsa settimana sia scoppiata in rete una polemica che ha interessato le CPU Intel, se in un primo momento sembravano interessate dai malfunzionamenti esclusivamente le componenti dedicate ai computer desktop, a distanza di qualche giorno sono state mosse le medesime accuse anche per le CPU installate su diversi notebook.

Nelle ultime ore il produttore di chip, tuttora impegnato nell’individuazione della causa delle problematiche, è intervenuto dichiarando che il problema dell’instabilità delle CPU di tredicesima e quattordicesima generazione sarebbe differente per quel che riguarda i notebook.

Secondo Intel il problema delle CPU dei notebook sarebbe differente da quello in ambito desktop

Come anticipato in apertura, Intel è ancora impegnata nell’individuazione della causa alla base delle problematiche manifestate da diverse CPU di tredicesima e quattordicesima generazione sui computer desktop, tuttavia, avendo ricevuto le medesime accuse anche per il comparto mobile, la società ha deciso di dire la sua.

L’azienda ha infatti rilasciato la seguente dichiarazione ai colleghi di Digital Trends:

Intel è a conoscenza di un piccolo numero di segnalazioni di instabilità sui processori mobile Core 13th/14th Gen. Sulla base di un’analisi approfondita dei problemi di instabilità dei processori Core 13th/14th Gen per desktop, Intel ha stabilito che i prodotti mobili non sono esposti allo stesso problema. I sintomi segnalati sui sistemi mobile di 13a/14a generazione, tra cui blocchi e arresti anomali del sistema, sono sintomi comuni che derivano da un’ampia gamma di potenziali problemi software e hardware. Come sempre, se gli utenti riscontrano problemi con i loro portatili con processore Intel, li invitiamo a contattare il produttore del sistema per ulteriore assistenza.

Come si evince dalla dichiarazione rilasciata, secondo Intel le problematiche non sarebbero collegate tra loro, i malfunzionamenti occorsi su diversi notebook infatti sarebbero riconducibili, a detta dell’azienda, ad una serie di problemi comuni che si possono riscontare con configurazioni hardware e software differenti.

L’azienda invita dunque gli utenti che dovessero riscontrare problemi con i propri notebook mossi da CPU Intel a contattare l’azienda produttrice del dispositivo per ricevere assistenza, scaricando di fatto la responsabilità di eventuali problemi.

Per quanto ci sia chi è ancora convinto che vi sia un collegamento tre le problematiche in questione, per il momento dobbiamo prendere per buone le dichiarazioni dell’azienda, dando per assodato che i problemi riscontrati con le CPU mobile siano di natura differente rispetto a quelle occorse sulle piattaforme desktop, almeno in attesa di ulteriori sviluppi.