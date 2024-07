Sim-Lab, produttore hardware specializzato in periferiche per sim racing, ha stretto una collaborazione con il team di formula uno Mercedes AMG Petronas. Il prodotto scaturito da questa partnership è una replica, quanto più possibile vicina all’originale, del volante che Lewis Hamilton utilizza sulla sua vettura di F1.

Prima che gli appassionati di corse automobilistiche si facciano prendere dall’entusiasmo è però necessario puntualizzare come questo prodotto non sia alla portata di tutti. Il prezzo, infatti, è di 2.499 dollari ovvero poco meno di 2.300 euro.

Se il prezzo di acquisto spaventa, va anche detto che il dispositivo in questione non funziona semplicemente attaccando lo stesso al PC. Per poter usufruire del volante, infatti, è necessario un sistema esterno che faccia da “punto di contatto” tra periferica e computer per offrire input di rotazione e force feedback avanzato. Il risultato è l’ulteriore spesa di migliaia di dollari.

Il volante di una Mercedes AMG Petronas in salotto: le caratteristiche impressionanti

Perché un prezzo così elevato? La licenza ufficiale del team di F1 Mercedes AMG Petronas ha un peso specifico notevole in questo senso. Si parla di dati di progettazione utilizzati dalla casa automobilistica anche per le vetture reali.

Il corpo del volante, realizzato in fibra di carbonio, è costruito a mano. Questo lavoro accurato non rende il prodotto solo molto leggero (pesa appena 1.240 grammi), ma garantisce una rigidità che offre un’esperienza con il force feedback realistica come mai è prima. Qualunque minima imperfezione della pista viene trasmessa nelle mani del videogiocatore come se si trovasse fisicamente sul tracciato. Allo stesso tempo, test alla mano, il volante si è dimostrato solido e compatto anche simulando curve a oltre 250 chilometri orari.

Il volante propone ben 9 quadranti rotanti, 12 pulsanti e due interruttori. Il paddle del cambio è anch’esso in fibra di carbonio, mentre le impugnature sono in gomma siliconica antistatica. I 25 LED GRB integrati forniscono dati di telemetria consultabili con un semplice colpo d’occhio.

Se tutto ciò non bastasse, vi è anche un display LCD da 4,3 pollici integrato nella struttura, che offre un layout su cui vengono riportati i dati così come avviene per i piloti Mercedes in F1. Un vero e proprio sogno per gli appassionati di sim racing che, almeno per quelli meno facoltosi, è comunque destinato a rimanere tale.