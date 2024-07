Creare app usando i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI accessibili a pagamento può risultare costoso per alcune realtà che potrebbero optare per modelli più economici come Gemini 1.5 Flash di Google o Claude 3 Haiku di Anthropic.

In quest’ottica OpenAI oggi lancia un modello più leggero ed economico chiamato GPT-4o Mini che costa notevolmente meno dei modelli superiori come GPT-4 e dovrebbe essere più capace di GPT-3.5.

Il nuovo modello supporterà anche testo e visione nell’API e l’azienda afferma che presto gestirà tutti gli input e gli output multimodali come video e audio, tuttavia GPT-4o Mini è pensato per compiti semplici.

GPT-4o Mini è meno oneroso e sembra superiore a GPT-3.5

Questo nuovo modello ha ottenuto un punteggio dell’82 percento nel Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU), mentre GPT-3.5 ha ottenuto il 70% in questo benchmark e GPT-4o ha ottenuto l’88,7%.

Google afferma che Gemini Ultra ha il punteggio più alto di sempre del 90%, quando Gemini 1.5 Flash ha ottenuto il 78,9% e Claude 3 Haiku il 75,2%.

Vale la pena notare che i ricercatori sono diffidenti nei confronti dei test di benchmark come MMLU, poiché l’IA potenzialmente ha già le risposte nel suo set di dati.

OpenAI ha notato una tendenza degli sviluppatori di utilizzare modelli più piccoli e meno costosi, quindi l’azienda ha deciso che era giunto il momento di investire le proprie risorse nella creazione di GPT-4o Mini.

A partire da oggi gli utenti di ChatGPT con piani Free, Plus e Team possono usare GPT-4o Mini invece di GPT-3.5 Turbo, mentre gli utenti Enterprise avranno accesso la prossima settimana.

Questo implica che GPT-3.5 non sarà più un’opzione per gli utenti di ChatGPT, ma sarà comunque disponibile per gli sviluppatori tramite API se preferiscono non passare a GPT-4o Mini, ma la società ha affermato che GPT-3.5 verrà ritirato anche dall’API a un certo punto.