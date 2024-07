OpenAI, il produttore di ChatGPT, starebbe lavorando su un nuovo modello di intelligenza artificiale con nome in codice Strawberry.

Secondo quanto riferito a Reuters, OpenAI, Strawberry avrebbe una capacità di ragionamento avanzata con caratteristiche più umane rispetto ai modelli attualmente disponibili.

L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di consentire all’intelligenza artificiale non solo di generare risposte alle query, ma anche di pianificare in anticipo e navigare autonomamente sul Web per eseguire ciò che OpenAI definisce “ricerca approfondita”.

OpenAI starebbe sviluppando un’intelligenza artificiale con avanzate capacità di ragionamento

Il progetto Strawberry era precedentemente noto come Q* ed era già stato visto all’interno dell’azienda come una svolta.

Due fonti hanno raccontato di aver visionato all’inizio di quest’anno quelle che lo staff di OpenAI aveva descritto come demo Q*, in grado di rispondere a difficili quesiti scientifici e matematici, al di fuori della portata dei modelli attualmente disponibili in commercio.

Un’altra fonte informata sulla questione ha affermato che OpenAI ha testato internamente l’IA che ha ottenuto un punteggio superiore al 90% su un set di dati MATH, un benchmark di problemi matematici da campionato, ma non è chiaro se si trattasse del progetto “Strawberry”.

Durante una riunione interna OpenAI avrebbe recentemente mostrato una demo di un progetto di ricerca che, secondo Bloomberg, avrebbe nuove capacità di ragionamento simili a quelle umane, ma anche in questo caso non è chiaro se si trattava di Strawberry.

Interrogato in merito alla questione, un portavoce di OpenAI ha affermato “Vogliamo che i nostri modelli di IA vedano e comprendano il mondo più come noi”, ma non ha risposto direttamente alle domande su Strawberry.

All’inizio di quest’anno il CEO di OpenAI Sam Altman ha affermato che nell’intelligenza artificiale “gli ambiti di progresso più importanti riguarderanno la capacità di ragionamento”.

I ricercatori intervistati da Reuters affermano che il ragionamento è fondamentale affinché l’intelligenza artificiale raggiunga il livello umano o sovrumano.