Sono terminati ieri, 17 luglio, gli del Prime Day 2024, di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nelle scorse ore. Ciò nonostante, su Amazon ci sono ancora varie offerte interessanti da tenere in considerazione, putacaso vi servisse qualcosa.

È il caso degli iPhone 15, disponibili oggi a prezzi particolarmente bassi, sia gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus che i più pregiati iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In alcuni casi si tratta di minimi storici, cioè dei prezzi più bassi proposti, da Amazon in questo caso. Ecco tutto.

iPhone 15 e iPhone 15 Pro in offerta su Amazon, anche ai minimi storici

Partiamo dal più economico iPhone 15 che, nella versione da 128 GB, è in vendita su Amazon al minimo storico, cioè 749 euro. È scontato per bene anche il modello da 256 GB, pur non essendo al prezzo più basso disponibile, ma sopra di 50 euro. Meno allettanti invece le offerte di Amazon per il taglio da 512 GB.

Acquista Apple iPhone 15 da 128 GB a 749 euro su Amazon in tutte le colorazioni

Acquista Apple iPhone 15 da 256 GB a 949 euro su Amazon in tutte le colorazioni

Iniziamo col dire che iPhone 15 Plus da 128 GB è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre nella colorazione nera, le altre costano 50 euro in più. È al minimo storico anche il modello con taglio di memoria di 256 GB, in tutte e cinque le colorazioni. Meno interessante invece lo sconto sul modello di iPhone 15 Plus da 512 GB.

Acquista Apple iPhone 15 Plus da 128 GB nero a 899 euro su Amazon, a 949 euro nelle altre colorazioni

Acquista Apple iPhone 15 Plus da 256 GB a 1099 euro su Amazon in tutte le colorazioni

Ottimo prezzo anche per iPhone 15 Pro da 128 GB, che sfiora il prezzo più basso su Amazon superandolo appena di 40 euro, in tutte e quattro i colori. Buone ma non particolarmente ghiotte le offerte per gli altri tagli di memoria.

Acquista Apple iPhone 15 Pro da 128 GB a 969 euro su Amazon in tutte le colorazioni

Scende invece al minimo storico anche iPhone 15 Pro Max in versione 256 GB, scontato su Amazon di quasi 300 euro in tutte le colorazioni. Sono interessanti anche le offerte per i modelli da 512 GB e 1 TB, ma leggermente meno rispetto al modello citato.

Acquista Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB a 1199 euro su Amazon in tutte le colorazioni

In copertina c’è iPhone 15 Pro Max, di cui trovi la prova dopo 6 mesi di utilizzo nel video qui sotto

