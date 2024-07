Dyson ha finalmente tolto il velo su OnTrac, cuffie super personalizzabili (ci sono più di 2.000 diversi modi per rendere unici questi accessori), disponibili dal primo agosto nel nostro Paese al prezzo di 499 euro. I cuscinetti e le cover esterne costano invece 49 euro l’una.

Ma il prezzo imposto da Dyson, brand conosciuto soprattutto per il suo impegno innovativo nel mondo delle aspirapolveri, è giustificato o no? Proviamo a scoprirlo insieme.

Cosa aspettarci dalle Dyson OnTrac

Cominciamo da una piccola premessa. Le OnTrac arrivano, cronologicamente, dopo le Dyson Zone, le cuffie con purificazione dell’aria che il brand aveva presentato lo scorso anno.

Qui ci troviamo però dinanzi a un prodotto ben diverso: delle cuffie ad alta fedeltà, con dimensioni non certo minimali ma con una qualità tecnica e di riproduzione che è davvero elevatissima.

Tecnicamente, le OnTrac integrano altoparlanti al neodimio da 40 mm, con algoritmi studiati dalla stessa società per elaborare il segnale audio in modo avanzato e massimizzarne la qualità finale in uscita. Il range di riproduzione varia da 6 a 21.000 Hz, andando così ben al di là quanto percepito dall’orecchio umano.

La cancellazione del rumore

Una nota va inoltre attribuita alla cancellazione del rumore attiva e passiva, funzione della quale sempre più persone (lo scrivente è tra esse) riesce a fare a meno.

Nel caso delle OnTrac, Dyson annuncia di aver ottenuto un eccellente risultato integrando diverse scelte ingegneristiche di materiali, cuscinetti, disegno, forza dell’archetto. Non è un caso che, già indossando le cuffie senza attivare la cancellazione del rumore, si sia in grado di eliminare buona parte dei rumori ambientali.

Se poi si passa alla cancellazione attiva, i risultati sono evidentemente ancora più brillanti: il merito è dei nove microfoni presenti sulle cuffie (otto sono dedicati a questa funzione) che sono in grado di campionare il suono fino a 385 mila volte al secondo per rimuovere il rumore esterno fino a 40 decibel.

Un’autonomia di 55 ore

Passiamo poi all’esame delle cuffie che, a ben vedere, sembrano essere piuttosto generose in termini dimensionali. Un motivo è anche legato alla necessità di celare la batteria da 2.540 mAh, situata nella parte sinistra e destra dell’archetto: due celle agli ioni di litio che dichiarano di poter garantire 55 ore di ascolto.

Naturalmente, i due pacchi batteria non sono leggerissimi e contribuiscono a innalzare il peso del dispositivo a 450 grammi. Un buon equilibrio nella distribuzione del peso dell’accessorio è tuttavia in grado di ridurre i fastidi percepiti anche in lunghe sessioni di utilizzo.

Un prodotto molto innovativo

Giungiamo dunque all’esame di una serie di funzioni extra che potrebbero essere di gradimento da parte di molti dei nostri lettori e che potrebbero rappresentare anche dei criteri di scelta in grado di orientare le proprie preferenze verso questo accessorio.

Un riferimento è ovviamente ascrivibile all’app MyDyson, che include il rilevamento del suono in tempo reale monitorando il volume interno e esterno e avvisando così gli utenti se si sta ascoltando la musica a un volume troppo alto. Tramite l’app è anche possibile accedere a tre distinte modalità di equalizzazione.

Tornando alle cuffie, qui troviamo un sensore per il rilevamento della testa: è utile per mettere in pausa l’audio nel momento in cui si tolgono le cuffie, senza dover operare tramite altro dispositivo. troviamo inoltre due pulsanti fisici che servono ad accendere l’accessorio e a cambiare la modalità di cancellazione del rumore. C’è poi un piccolo joystick che consente di far partire o fermare la musica, andare avanti o tornare indietro nella riproduzione della traccia, attivare i comandi vocali.

Le personalizzazioni estetiche

Arrivando infine alle ipotesi di personalizzazione, le cuffie sono disponibili in quattro colori (CNC Aluminium, CNC Copper, Ceramic Cinnabar e CNC Black Nickel). Tuttavia, è possibile optare per tantissime combinazioni di colore, considerato che si possono mixare coperture esterne e cuscinetti di tante altre tonalità. La possibilità di rimuovere e sostituire comodamente e rapidamente questi componenti rende le OnTrac delle cuffie ideali per chi vuole cambiare frequentemente il proprio stile.

I prezzi e la disponibilità sul mercato

Infine, i prezzi e la disponibilità sul mercato. le cuffie sono ordinabili dal 22 luglio sul mercato italiano e saranno poi in vendita dal 1 agosto. Il prezzo è di 499 euro: un valore che sembra essere coerente rispetto a quanto applicato dai principali concorrenti, da Apple a Bose, passando per Sony.

Come anticipato, il prezzo dei cuscinetti auricolari e delle cover esterne è pari a 49 euro la coppia.