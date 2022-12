È probabile che qualcuno di voi ne abbia già sentito parlare visto che Dyson ne svelava i primi dettagli già a marzo. Ma ora, con un comunicato stampa piuttosto lungo e dettagliato, fuga la maggior parte dei dubbi relativi alle sue nuove e particolarissime cuffie che sì, sono state pensate anche per purificare l’aria. Si chiamano Dyson Zone e cominceranno ad arrivare presto sul mercato, già da gennaio 2023 in Cina, e a seguire in altri mercati selezionati (fra cui non figura l’Italia al momento).

Caratteristiche e particolarità delle cuffie Dyson Zone

Parliamo di un paio di cuffie over ear di fascia elevata, dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore che promette riduzioni fino a 38 dB, e di risultare il più possibile efficace grazie ai suoi 11 microfoni di cui dispone (Dyson spiega che permettono di monitorare i suoni circostanti fino a 384.000 volte al secondo).

Rumore a parte, le Dyson Zone vantano inoltre dei driver da 40 mm e 16 ohm capaci di riprodurre frequenze che vanno anche oltre le soglie udibili normali, fino a 6 Hz e a 21 Hz secondo quanto dichiarato. Il produttore parla inoltre di un’estrema attenzione riservata alla massima riduzione della distorsione per una qualità del suono elevata, resa al meglio anche grazie a un sistema di elaborazione intelligente del segnale che lavora fino a 48.000 volte al secondo.

Comunque la particolarità delle cuffie Dyson Zone riguarda il lato purificazione dell’aria. C’è per questo una visiera removibile che permette di filtrare l’aria da inspirare con bocca e naso. Merito dei filtri elettrostatici che, a dire di Dyson, catturano il 99% delle particelle inquinanti grandi fino a 0,1 micron. Al corredo ci sono anche dei filtri ai carboni attivi K-Carbon con potassio capaci di catturare i gas acidi tipicamente associati all’inquinamento urbano.

Per il resto, c’è da sapere che le cuffie Dyson Zone promettono un’autonomia di 50 ore in modalità audio e fino a 4 ore in modalità combinata con purificazione attiva e audio. La ricarica completa richiede 3 ore, tramite USB C.

Disponibilità e prezzi delle Dyson Zone

Dyson ha reso noto che lancerà le cuffie in questione il prossimo anno. Si partirà dalla Cina già a gennaio, con Stati Uniti, Regno Unito, Hong Kong e Singapore a seguire da marzo. Per l’Italia non ci sono ancora informazioni, e tutto tace anche per quanto riguarda i prezzi, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

