TinyPod è un nuovo accessorio di terze parti progettato per trasformare l’Apple Watch in una versione moderna dell’Apple iPod. In pratica si tratta di una custodia in cui inserire l’Apple Watch senza cinturini e la corona digitale viene sostituita da una rotellina cliccabile, evocando una sensazione simile all’utilizzo dell’iPod.

La custodia TinyPod è disponibile in tre misure per la compatibilità con i vari modelli Apple Watch e sul retro è presente un’apertura per consentire di ricaricare lo smartwatch di Apple senza rimuoverlo dalla cover.

Le custodie TinyPod sono solo un’operazione nostalgia?

L’azienda pubblicizza il prodotto come “il tuo smartphone lontano dallo smartphone”, ma questo è vero solo per gli Apple Watch con connettività cellulare. La soluzione è più compatta rispetto a un tipico smartphone, ma meno rispetto a uno smartwatch, tuttavia potrebbe interessare chi preferisce un orologio da tasca.

Infine c’è la questione dei prezzi. L’accessorio costa 79,99 dollari per le dimensioni 41/40 e 45/44 mm (compatibile con Apple Watch Series 9, 8, 7, SE, 6, 5, 4) e sale a 89,99 dollari per la misura da 49 mm (compatibile con Apple Watch Ultra 1 o 2).

Tuttavia l’azienda offre la custodia anche in un versione Lite priva di rotellina cliccabile che costa 29,99 dollari per le dimensioni 41/40 e 45/44 mm e 39,99 dollari per la misura da 49 mm, ma una buona parte dell’esperienza iPod viene sacrificata.

Le custodie TinyPod e TinyPod Lite sono ordinabili dal sito Web di TinyPod, ma a seconda delle dimensioni i prodotti dovrebbero essere spediti nell’estate o nell’autunno di quest’anno.