Presentati il mese scorso al Computex di Taipei (Taiwan), ASUS ne ha annunciato nella mattinata di oggi, 18 luglio, la disponibilità italiana. Si tratta dei notebook ProArt P16 e PX13, un portatile standard e un convertibile, quelli in primo piano nell’immagine (il ProArt PZ13, in fondo, arriverà invece a settembre).

Come s’intuisce dal nome, sono dei computer portatili pensati per i creativi, entrambi di fascia elevata ed equipaggiati con varie funzioni di intelligenza artificiale e, soprattutto, con i nuovi processori Ryzen AI 300. Qui sotto le particolarità e le informazioni sui prezzi e la disponibilità per il nostro mercato.

Le caratteristiche dei nuovi notebook ASUS ProArt P16 e PX13 con Ryzen AI 300

Oltre al fatto che sono dei notebook per creativi, dai nomi si intuiscono anche altre cose: che ASUS ProArt P16 è un portatile con schermo da 16″, e che ASUS ProArt PX 13 è un 13″ convertibile (dalla lettera X). Ma nomi a parte, scopriamone qualcosa in più.

Partiamo dal più grande, un notebook dotato di uno schermo OLED touchscreen da 16″ con risoluzione 4K (3840 x 2400 pixel) in formato 16:10, con frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz, 400 nit di luminosità massima con varie certificazioni e un’elevata accuratezza dei colori. ASUS ProArt PX13 monta invece uno schermo OLED touchscreen da 13,3″ 3K (2880 x 1800 pixel) con rapporto di aspetto 16:10, refresh rate di 60 Hz, luminosità massima di 400 nit e un livello altrettanto elevato di accuratezza, garantito da varie certificazioni.

Entrambi sono equipaggiati, nelle configurazioni più pregiate e costose, con il più recente processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 a 12 core con una NPU con 50 TOPS di potenza, che promette prestazioni elevate nelle operazioni con l’intelligenza artificiale. Per la grafica ci sono le GPU di NVIDIA della serie GeForce RTX 40, fino a RTX 4070 per entrambi, a seconda delle configurazioni.

Per quanto riguarda invece le memorie, ASUS ProArt P16 ospita fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e unità SSD PCIe 4.0 da 4 TB; ASUS ProArt PX13 è configurabile invece con al massimo 32 GB di RAM LPDDR5X e con SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Per tenere a bada le temperature e garantire prestazioni ottimali, c’è un sistema di dissipazione del calore che ASUS chiama Ambient Cooling, con due e tre ventole, posizionato all’interno di notebook abbastanza compatti, coi seguenti numeri:

ASUS ProArt PX13 è largo 29,82 cm, profondo 20,99 cm e spesso 1,77 cm, pesa 1,38 kg;

è largo 29,82 cm, profondo 20,99 cm e spesso 1,77 cm, pesa 1,38 kg; ASUS ProArt P16 è largo 35,49 cm, profondo 24,69 cm e spesso 1,73 cm, pesa 1,85 kg.

Questione software, questi nuovi notebook ASUS ProArt sono dotati di varie applicazioni e funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come anticipato. Fra queste c’è, per esempio, StoryCube con cui ordinare, modificare e gestire i file o MuseTree, una sorta di generatore/musa AI. ProArt Creator Hub è invece uno spazio in cui monitorare il dispositivo e le sue prestazioni, mentre ASUS DialPad è un controller che dà modo di controllare i parametri delle app creative.

ASUS ProArt P16 e PX13: prezzi e disponibilità

Come anticipato, sono entrambi già disponibili in preordine sul mercato italiano ai seguenti prezzi:

ASUS ProArt PX13 (HN7306) con AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4050, SSD da 1 TB e 24 GB di RAM costa 2.099 euro ;

(HN7306) con AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4050, SSD da 1 TB e 24 GB di RAM ; ASUS ProArt P16 (H7606) con AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4070, SSD da 2 TB e 32 GB di RAM costa 2.499 euro, in versione Bundle Black Myth costa 2.999 euro.

Si possono preordinare entrambi dallo store online di ASUS e saranno disponibili dal 28 luglio. Nei prossimi giorni saranno probabilmente acquistabili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi. Dal prossimo settembre arriverà sul mercato italiano anche ASUS ProArt PZ13, il terzo della serie presentato allo scorso Computex di Taipei, il compatto con tastiera staccabile più in fondo nell’immagine di copertina.

