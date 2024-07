Una build pre-release dell’atteso gioco Warhammer 40,000: Space Marine 2 è stata pubblicata in Rete con circa due mesi di anticipo rispetto a quelli che sono i programmi del team di sviluppatori per il suo lancio ufficiale.

Stando a quanto è possibile apprendere, si tratta di una versione completamente giocabile che è stata “pubblicata casualmente su un tracker” e al momento non è chiaro come il gioco sia finito online.

Un piccolo imprevisto per Warhammer 40,000: Space Marine 2

A dire di chi è riuscito a scaricare questa build, che sebbene sia giocabile presenta alcuni problemi, il titolo in questione ha un “peso” di circa 75 GB e in Rete sono stati pubblicati i primi video che mostrano varie fasi del gioco, con il rischio di causare un notevole danno alla software house.

Gli sviluppatori Focus Entertainment e Saber Interactive hanno rilasciato su X una dichiarazione ufficiale in merito alla pubblicazione di Warhammer 40,000: Space Marine 2 in Rete, non nascondendo il dispiacere per la compromissione del loro lungo lavoro volto a creare un gioco avvincente che, a causa di questo leak, è stato in parte reso vano, ciò per gli inevitabili spoiler che si stanno diffondendo.

Il team di sviluppatori ha inoltre precisato che la build pubblicata è di quasi un anno fa, chiedendo ai fan di attendere l’uscita ufficiale e ringraziandoli per il continuo supporto.

Tanto per farsi un’idea di Warhammer 40,000: Space Marine 2, ecco il video trailer ufficiale:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà lanciato il 9 settembre 2024 e sarà disponibile su Sony PlayStation 5, Xbox Series S e X e PC. Il prezzo ufficiale non è stato ancora svelato.

Oramai il danno è stato fatto ma la speranza degli sviluppatori è che non abbia troppe ripercussioni sul successo di questo atteso gioco.