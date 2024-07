Ci sono brand che, in occasioni come il Prime Day, si lasciano prendere la mano con offerte e bundle molto intriganti. Uno di questi è sicuramente Corsair che, per questo Prime Day 2024, ha deciso di mettere in sconto tutto quello che serve per farsi un nuovo desk set up tutto coordinato Corsair. Si tratta di un vero sistema completo plug & play.

Ricordiamo che il Prime Day 2024 è attivo oggi e domani, 16 e 17 luglio, e che si tratta di un’occasione in cui i brand scontano su Amazon tanti prodotti, ma solo per i clienti Amazon Prime (piccolo trick, è possibile abbonarsi provando il servizio per 30 giorni gratuitamente per approfittarne lo stesso in forma gratuita).

Desk set up Corsair offerta Prime Day 2024: il PC già assemblato

Sebbene Corsair sia ben conosciuta per le sue componenti utili pe assemblarsi un PC con le proprie mani, non in tanti sanno che il brand ha anche dei PC Gaming già pronti, dovete solo accenderli, installare Steam e giocare. Uno di questi è il Corsair ONE i500, un PC dal design elegante con inserti in legno in dimensioni abbastanza ridotte per tutto quello che ospita al suo interno.

Si tratta di un PC Gaming in piena regola e con nulla fuori posto. La CPU è un Intel Core i9 14900K dissipato a liquido con, ovviamente, un dissipatore Corsair ed è accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 Vengeance (sempre Corsair), come storage c’è un modulo SDD NVMe M.2 PCIe 4.0 da ben 2 TB.

Il piatto forte della casa è la presenza della scheda video dedicata GeForce RTX 4080 SUPER di NVIDIA ma non nella sua versione Founder o Custom di altri brand ma dissipata a liquido da Corsair. Insomma un PC Gaming dal design elegante ma che nasconde tantissima potenza bruta che viene tenuta a bada da due dissipatori a liquido per CPU e GPU, proprio come si dovrebbe fare per un PC Custom in piena regola.

Il Corsair ONE i500 con RTX 4080 Super ha un listino di 4199 Euro ma che in offerta Prime Day 2024 scende a circa 3549 Euro, un prezzo assolutamente non male per le componenti interne, per il design ricercato e per il doppio sistema di dissipazione a liquido. Disponibile anche in versione RTX 4090 ma solo per chi vuole il top del top, la RTX 4080 SUPER è già un mostro.

PRIME DAY ⭐️ Acquista Corsair ONE i500, su Amazon costa 3549 euro invece di 4199 euro

Desk set up Corsair offerta Prime Day 2024: il monitor OLED

Dopo aver visto il PC Gaming, Corsair ha deciso che vicino ad una bestia del genere potesse essere affiancato solo un monitor di pari livello. Si punta alla tecnologia OLED con neri profondissimi e tempi di risposta ultra bassi per questo Corsair XENEON 27QHD240, un monitor gaming da 27″ risoluzione QHD con refresh rate da 240 Hz.

Praticamente il monitor perfetto per sfruttare al massimo la RTX 4080 Super che divora il QHD e che con 240 Hz di refresh rate riuscirà a mostrare una quantità smisurata di fps in praticamente ogni titolo, anche con Ray tracing. In realtà proprio con un pannello OLED, il livello di immersività in Ray Tracing o Path Tracing è decisamente più alto della media. Il prezzo, per essere un monitor OLED, è molto invogliante.

PRIME DAY ⭐️ Acquista Corsair XENEON 27QHD240, su Amazon costa 849 euro invece di 940 euro

Desk set up Corsair offerta Prime Day 2024: ecco tastiera e mouse

Se state spendendo troppo durante questo Prime Day, in questo set up Corsair, fortunatamente c’è spazio per una combinazione tastiera e mouse gaming dal prezzo accessibile in offerta Amazon. La tastiera gaming è la Corsair K55 CORE RGB, una tastiera a membrana in grado di far sentire a casa un po’ tutti, è il vantaggio delle tastiere a membrana, ci si trova sempre bene e richiedono un periodo di adattamento bassissimo.

Si tratta di una full size con anche tastierino numero, i controlli rapidi per la multimedialità, ricca di RGB controllabili da iCUE ed è anche resistente all0infiltrazione di liquidi fino a 300 ml, potete stare idratati nelle sessioni più dure di gaming senza aver paura di giocarvi la tastiera.

PRIME DAY ⭐️ Acquista Corsair K55 CORE RGB, su Amazon costa 39 euro invece di 49 euro

Il mouse gaming invece è il buon Corsair M65 RGB, anche in questo caso un modello non di fascia altissima ma in grado di offrire comunque tante personalizzazioni interessanti. La struttura è in alluminio, ci sono 8 tasti personalizzabili ed è presente anche la sezione per regolare il peso del mouse con i classici pesetti da utilizzare.

I due pulsanti principali hanno switch ottici Corsair Quickstrike, ci sono sempre gli RGB compatibili con iCUE, insomma per 56 Euro, il suo prezzo in offerta al Prime Day 2024, è un mouse gaming da tenere in forte considerazione in particolare se preferite quelli con peso regolabile (da 97 g a 115 g).

PRIME DAY ⭐️ Acquista Corsair M65 RGB, su Amazon costa 39 euro invece di 49 euro

Desk set up Corsair offerta Prime Day 2024: le cuffie

Ogni buon set up che si rispetti non può mancare della componenti principale per un gaming, delle buone cuffie. Le Corsair HS80 RGB sono delle cuffie gaming USB decisamente interessanti con Audio Surround 7.1 utilissimo nei giochi sparatutto, così come anche la presenza del microfono omnidirezionale è ben accolta.

Ci sono i controlli rapidi sul padiglione ma soprattutto ci sono due driver da 50 mm in grado di regalare una dinamica importante, degli alti squillanti, medi presenti e bassi importanti. Anche il loro design convince con i padiglioni in memory foam con tessuto traspirante per non soffrire troppo il caso di questi giorni. L’archetto è leggero, ha un design flessibile e si adatterà facilmente alla vostra testa.

PRIME DAY ⭐️ Acquista Corsair HS80 RGB, su Amazon costa 39 euro invece di 49 euro

