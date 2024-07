Il Prime Day di Amazon è sempre un’occasione ghiotta per aziende e negozi per offrire sconti e offerte varie, talvolta anche molto interessanti. È il caso di GEEKOM che, in questi giorni, sta scontando un suo mini PC di fascia medio-alta, GEEKOM Mini PC IT13, un prodotto molto interessante che, grazie a un codice sconto, si può acquistare a prezzi piuttosto bassi. Qua sotto una panoramica del prodotto e tutte le informazioni da sapere per approfittare dell’offerta.

L’offerta per GEEKOM Mini PC IT13 con Intel Core di tredicesima generazione

Si tratta di un computer dotato di un processore Intel Core i9-13900H di tredicesima generazione (14 core, 20 thread, 24 MB di cache e frequenza massima di 5,4 GHz), con grafica integrata Intel Iris Xe affiancato da ben 32 GB di memoria RAM DDR4-3200 a doppio canale e SSD da 2 TB M.2 PCie.

Per tenere a bada le temperature, GEEKOM Mini PC IT13 è dotato di una ventola di raffreddamento silenziosa. Mentre per la connettività troviamo una scheda di rete con Wi-Fi 6E oltre al Bluetooth 5.2 e un’ampia serie di porte fra cui tre USB 3.2 Gen 2, due USB 4, una un lettore di schede SD, due porte HDMI 2.0, una porta LAN da 2,5 GbE e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Da segnalare il fatto che GEEKOM Mini PC IT13 supporta fino a 4 monitor esterni, fino al 4K a 30 Hz, ha pre-installato Windows 11 Pro ed è facile da aggiornare fisicamente. Per quanto riguarda invece le dimensioni e il peso, GEEKOM Mini PC IT13 è alto 49,2 mm, largo 117 mm e profondo 112 mm; pesa 652 grammi.

Specifiche tecniche di GEEKOM Mini PC IT13: CPU: Intel Core i9-13900H di 13a generazione (14 core, 20 thread, 24 MB di cache, fino a 5,40 GHz)

Grafica Intel Iris Xe idonea

32 GB di RAM SODIMM DDR4-3200 a doppio canale, supporta fino a 64 GB

archiviazione: 2 TB 1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, supporta fino a 2 TB 1 x Slot SSD M.2 2242 SATA, espandibile fino a 1 TB

porte: 1 x 2.5″ Slot per HDD SATA (7 mm), espandibile fino a 2 TB, 3 x Porta USB 3.2 Gen 2, 1 x Porta USB 2.0, 2 x Porta USB4, 1 x Lettore di schede SD, 1 x Jack per cuffie da 3,5 mm, 1 x Porta LAN da 2,5 GbE, 2 x Porta HDMI 2.0, 1 x Presa DC.

sistema operativo: Windows 11 Pro

connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E

dimensioni: 117 mm x 112 mm x 49,2 mm

peso: 652 grammi



Ma passiamo ai dettagli dell’offerta in questione. In questi giorni è possibile comprare GEEKOM Mini PC IT13 con Intel Core i9-13900H a un ottimo prezzo grazie al coupon GKMIT13 che permette di risparmiare ben 190 euro. Per approfittarne basta accedere alla pagina prodotto del sito di GEEKOM, aggiungere il prodotto al carrello e, da qui, inserire il codice GKMIT13 per pagarlo 699 euro invece di 889.

PRIME DAY ⭐️ Acquista GEEKOM Mini PC IT13 in offerta a 699 euro

Informazione pubblicitaria