In occasione di un evento che si è tenuto a Parigi oggi, 10 luglio 2024, Samsung ha annunciato Galaxy Ring, il suo primo anello intelligente. Lo ha presentato assieme ai nuovi orologi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 e alle nuove cuffie true wireless Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

Samsung Galaxy Ring spicca perché è una prima per l’azienda sudcoreana, che entra in un mercato ormai abbastanza affollato, quello degli smart ring, dispositivi particolari ma che si cominciano ormai a vedere un po’ più di frequente. Questo di Samsung non è ancora disponibile in Italia, ma intanto, scopriamone insieme le caratteristiche e particolarità.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Samsung Galaxy Ring

Design, dimensioni e specifiche di Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring è un anello con dentro una batteria, un modulo Bluetooth e alcuni sensori. Esteticamente sembra un normale anello, un po’ più grande della media di quelli classici, ed è disponibile in tre colori: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Come intuibile, c’è del titanio in Samsung Galaxy Ring, di grado 5, applicato solo nella cornice del dispositivo, disponibile in 9 misure diverse (dalla taglia 5 a 13). La più piccola (taglia 5) misura 7 mm di diametro e 2,6 mm di spessore, mentre pesa 2,3 grammi, 3 grammi la più grande (taglia 13). Per trovare la misura giusta viene fornito un kit di misurazione gratuito contenente degli anelli campione, che Samsung consiglia di indossare per almeno 24 ore per poter valutare attentamente la misura da acquistare.

Per il resto, è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri (10 ATM), e certificato IP68. In base alla taglia scelta cambia anche la batteria integrata, che garantisce fino a sette giorni di autonomia secondo quanto dichiarato da Samsung: “I test sono stati condotti con i risultati di una versione pre-rilasciata del dispositivo nello scenario di rilevamento del sonno per 6 ore, rilevamento dell’allenamento per 1 ora e 30 minuti e diversi eventi specifici […] ipotizzando 24 ore di utilizzo al giorno”.

Questi sono i dati relativi alle capacità delle batterie e ai giorni di autonomia di Samsung Galaxy Ring:

17 mAh nelle misure 5, 6 e 7: fino a 5 giorni di autonomia;

18,5 mAh nelle misure 8, 9, 10 e 11: fino a 6 giorni di autonomia;

22,5 mAh nelle misure 12 e 13: fino a 7 giorni di autonomia.

Non cambiano invece gli altri componenti di Samsung Galaxy Ring, fra cui una Nordic MCU, 8 MB di memoria, un accelerometro, il Bluetooth 5.4 e la custodia di ricarica, da 361 mAh, dal diametro di 48,9 mm, spessa 24,51 mm e dal peso di 61,3 grammi.

Immagini di Samsung Galaxy Ring

Le funzioni di Samsung Galaxy Ring

Oltre a essere un oggetto di stile, come gli smartwatch, Samsung Galaxy Ring serve principalmente per fornire alcune informazioni sulla propria salute, desunte dall’analisi di vari parametri dell’utente e messi insieme per ottenere dati utili con cui gestire il benessere psicofisico.

Per farlo, si avvale di alcuni sensori con cui misurare la temperatura cutanea, la frequenza cardiaca e la relativa variabilità (HRV), la frequenza respiratoria, oltre allo stress, al ciclo mestruale e al sonno, russamento compreso. Tutti questi dati finiscono nell’app Samsung Health, uno strumento con cui monitorare vari aspetti della vita quotidiana, utilizzabile gratuitamente, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Samsung promette analisi del sonno accurate con Galaxy Ring, grazie anche a un algoritmo di intelligenza artificiale che dovrebbe aiutare a comprendere i propri ritmi del sonno e, di conseguenza, sviluppare delle abitudini migliori. Oltre al monitoraggio in fasi, c’è un Punteggio del sonno, l’analisi del russamento e altri dati utili per migliorare il riposo, collegati ad approfondimenti e suggerimenti motivazionali vari, compresa la Guida al sonno di Galaxy AI (la suite di funzioni di intelligenza artificiale di Samsung).

Da svegli, entrano in gioco altre funzioni utili, come il Punteggio energetico di Galaxy AI basato sulle condizioni fisiche e mentali dell’utente (basate su sonno, attività svolte, frequenza cardiaca e HRV), fornendo dei suggerimenti specifici (noti come Suggerimenti per il benessere) utili per migliorare il proprio stato psico-fisico e, in caso di stress, evitare ulteriori sovraccarichi.

Per il resto, Samsung Galaxy Ring si può rintracciare tramite Samsung Find, integra la gesture doppio tocco per scattare foto o disattivare la sveglia, la funzione Avviso frequenza cardiaca, che invia delle notifiche quando si oltrepassano determinate soglie insolitamente alte o basse, l’Avviso di inattività a mo’ di promemoria per incentivare l’utente a fare un po’ di movimento, e la funzione Rilevamento automatico allenamenti di camminate e corse.

Non ci sono delle funzioni specifiche per tenere traccia delle attività sportive come quelle di smartwatch, sportwatch o smartband, come d’altronde mancano in altri smart ring, che in alcuni casi forniscono tuttavia alcune funzionalità più specifiche per gli sport, come quelle di Amazfit Helio Ring.

Samsung Galaxy Ring: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Ring non è ancora disponibile in Italia, né ci sono al momento informazioni ufficiali relative al prezzo e all’uscita sul mercato. Sappiamo tuttavia che arriverà, probabilmente a prezzi intorno a 500 euro. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

