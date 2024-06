Con l’arrivo dell’estate e l’aumento degli spostamenti in autostrada dal 5 giugno e fino al 31 ottobre 2024 è possibile accedere alla promozione Telepass negli store Vodafone. Un’opportunità interessante per scoprire il servizio di tele-pedaggio (per chi non ne ha mai usufruito) o beneficiarne in vista dell’estate evitando così code ai caselli. Scopriamo condizioni e requisiti per accedere all’offerta.

Come funziona l’offerta Telepass gratis per 18 mesi

L’offerta è rivolta a coloro che sottoscrivono presso gli store Vodafone aderenti:

un contratto per il servizio Telepass Family o

un contratto per il servizio Telepass Family e contestualmente aderiscano al servizio di Assistenza Stradale di Telepass valido in tutta Italia e anche in Europa.

Per accedere a una delle due opzioni è necessario non essere già titolari di un contratto Telepass Family e nei 6 mesi antecedenti la data di sottoscrizione del contratto non siano stati già titolari di un contratto inerente il medesimo servizio.

L’iniziativa è valida entro e non oltre le 23:59 del 31 ottobre 2024. Accedendo all’iniziativa si ha diritto a:

Contratto Telepass Family – 18 mesi di locazione (6 cicli di fatturazione) gratuiti del dispositivo collegato al contratto.

Contratto Telepass Family e Assistenza stradale – 18 mesi di locazione (6 cicli di fatturazione) gratuiti del dispositivo collegato al contratto e 18 mesi di canone per il servizio di assistenza stradale WOW.

Tutti gli omaggi decorrono dal primo giorno del mese in cui è stato sottoscritto il contratto. Va inoltre precisato come l’iniziativa è rivolta esclusivamente alle persone fisiche che utilizzino un autoveicolo adibito al trasporto delle persone a uso privato. L’accesso all’iniziativa è subordinato all’esito delle verifiche sul cliente finalizzate ad accertare l’affidabilità creditizia. Al termine dei 18 mesi gratuiti verrà applicato il canone trimestrale di 11,70€ (3,90€ al mese) per il servizio Telepass Family e 8,40€ (2,40€ al mese) per il servizio di Assistenza Stradale. L’iniziativa non può cumularsi con altre relative al medesimo periodo di locazione e fruizione del servizio.

Questo l’elenco degli store Vodafone aderenti all’iniziativa presso i quali sottoscrivere il contratto con i 18 mesi gratuiti: