Apple Intelligence rappresenta senza dubbio una delle novità più importanti del 2024 per il colosso di Cupertino, che ha deciso di dedicare ad essa notevole spazio alla Worldwide Developers Conference di inizio mese.

Ricordiamo che la versione beta di Apple Intelligence sarà disponibile dall’autunno e da quel momento gli utenti iOS potranno iniziare ad avere accesso ad una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale e studiati per rendere più comode e smart varie attività della vita di tutti i giorni.

Apple Intelligence e le possibili applicazioni future

Se con iOS 18 e iPadOS 18 le funzionalità di Apple Intelligence sbarcheranno su iPhone e iPad, il colosso di Cupertino potrebbe estendere l’utilizzo della suite anche ad altri dispositivi e uno di questi potrebbe essere un piccolo robot.

Almeno ciò è quanto emerge da alcune anticipazioni fornite da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale il primo dispositivo “domestico” del colosso di Cupertino potrebbe essere un “AI-powered table-top robot”.

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli sulle possibili caratteristiche del nuovo dispositivo di Apple e sui progetti dell’azienda ma non è la prima volta che in Rete emerge il particolare interesse del produttore per la robotica.

Nei mesi scorsi si è anche parlato di un dispositivo domestico avanzato da tavolo che usa la robotica per spostare un display. In particolare, sarebbero due i progetti in fase di studio, ossia uno smart display più tradizionale (magari da sfruttare soprattutto per le videochiamate, forse capace di tracciare la posizione e di girarsi per tenere l’utente inquadrato) e un robot che dovrebbe essere in grado di muoversi autonomamente e seguire gli utenti in giro per la casa.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o la prossima serie di indiscrezioni.