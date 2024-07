Tra le varie applicazioni dedicate alla navigazione una delle più utilizzate e apprezzate è senza dubbio Google Maps, il software sviluppato dal colosso di Mountain View è disponibile su diverse piattaforme, si va dagli smartphone Android a quelli iOS, fino ai relativi sistemi di infotainment.

Per quanto si tratti di un notevole ausilio mentre ci si trova alla guida di una vettura, Google Maps non offre le medesime funzionalità su tutti i sistemi operativi; gli utenti della mela sono infatti per anni rimasti orfani di alcune comode indicazioni che gli utenti Android hanno invece imparato ad apprezzare.

Tuttavia, nelle ultime ore, sembra che Google abbia finalmente deciso di portare anche su iOS e Apple CarPlay le indicazioni inerenti la velocità e i relativi limiti.

Google Maps porta il tachimetro e i limiti di velocità su iOS e Apple CarPlay

Gli utenti Android conoscono già molto bene le funzionalità in questione, sono infatti state introdotte nell’app di Google Maps per il robottino nell’ormai lontano 2019; stiamo parlando del tachimetro e dell’indicazione dei limiti di velocità.

Secondo quanto condiviso dai colleghi di TechCrunch, Google avrebbe iniziato a rilasciare le due funzionalità anche per i dispositivi iOS e Apple CarPlay a livello globale nelle ultime ore.

Avviando la navigazione con Google Maps dunque anche gli utenti dei dispositivi menzionati potranno ora beneficiare delle indicazioni a schermo riguardanti la velocità del veicolo e i relativi limiti imposti dalle normative locali; è possibile attivare il tachimetro e i limiti di velocità cliccando sull’immagine del profilo nell’app Google Maps su iPhone e seguendo il percorso Impostazioni -> Navigazione -> Opzioni di guida.

È bene sottolineare come, per quanto si tratti di un’aggiunta gradita e soprattutto comoda, la stessa azienda sottolinea come il tachimetro in Google Maps sia “solo per uso informativo”, invitando di conseguenza gli utenti a fare maggiore affidamento sulla strumentazione integrata nel proprio veicolo.