La NASCAR ha appena svelato un nuovo prototipo di auto elettrica alla Chicago Street Race, all’interno di una presentazione delle sue iniziative di sostenibilità ambientale, per le quali ha trovato un nuovo partner nell’azienda svedese ABB.

L’auto, che assomiglia a un crossover ad alte prestazioni come la Ford Mustang Mach-E, è per molti versi un’auto di serie completamente diversa da quelle tradizionali e – come tale – difficilmente in grado di esser vista sulle nostre strade.

Stando alle dichiarazioni ufficiali della NASCAR, la vettura è dotata di tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, alimentati da una batteria raffreddata a liquido da 78 kWh che può generare 1.000 kW al picco di potenza.

È sempre NASCAR a informare come il veicolo elettrico sia realizzato su una versione modificata del telaio Next Gen che la NASCAR ha introdotto nel 2022 e che è stato progettato con un occhio di riguardo per la transizione ai carburanti alternativi. A contribuire al suo sviluppo ci hanno pensato – si legge ancora – Chevrolet, Ford e Toyota.

Prima della presentazione ufficiale, il prototipo (valutato intorno a 1,5 milioni di dollari) era stato guidato dal pilota David Ragan, il cui giro più veloce al Martinsville Speedway, in Virginia, è stato “due decimi di secondo più lento” rispetto a quello di una tipica vettura da corsa, nonostante l’accelerazione fosse però quasi doppia. A pregiudicare il superamento dei record è stato evidentemente il peso del veicolo, che lo ha rallentato nelle curve.