Amazon ha deciso di terminare la produzione della versione aziendale (per la sicurezza) del suo robot Astro lanciata a novembre 2023, mentre la versione domestica del robot semovente continuerà a esistere e probabilmente verrà migliorata.

Secondo una email inviata dal colosso dell’e-commerce ai clienti interessati, dal 25 settembre tutti i robot Astro for Business in circolazione cesseranno di funzionare.

I possessori del robot riceveranno un rimborso completo del prezzo di acquisto di 2.349,99 dollari, oltre a un credito di 300 dollari.

Amazon si concentra sui robot per la casa

In una dichiarazione a The Verge, Amazon ha affermato che la decisione deriva dalla volontà della società di “accelerare i suoi progressi e la ricerca in corso per rendere Astro il miglior robot per uso domestico”, tuttavia l’azienda spiega che il robot aziendale non può essere convertito per un utilizzo domestico, pertanto offrirà un programma gratuito per il riciclaggio del prodotto.

Questa dichiarazione indica che un successore di Astro for Home potrebbe essere in arrivo, probabilmente con le ultime meraviglie dell’intelligenza artificiale.

Documenti interni trapelati l’anno scorso accennavano a una nuova versione con intelligenza artificiale generativa conversazionale che “ricorda cosa ha visto e capito” ed è in grado di “impegnarsi in un dialogo di domande e risposte su ciò che ha visto”, inoltre può potenzialmente individuare pericoli in una casa come vetri rotti sul pavimento.

La versione domestica del robot Astro lanciata alla fine del 2021 continuerà a essere commercializzata su invito al prezzo di 1.599 dollari.