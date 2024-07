Un aggiornamento della versione beta dell’app WhatsApp per iOS introduce una nuova funzionalità relativa alle note video.

Prossimamente gli utenti iPhone potranno acquisire note video anche dall’interfaccia della fotocamera di WhatsApp.

WhatsApp testa le note video nella fotocamera dell’app

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per iOS ora possono testare una nuova funzionalità che consente di acquisire note video direttamente dall’interfaccia della fotocamera, eliminando la necessità di toccare e tenere premuta l’icona della fotocamera nella barra della chat.

Oltre a semplificare il processo di acquisizione di note video, questa novità dovrebbe dare maggiore visibilità alla funzionalità che sembra essere più intuitiva rispetto all’icona della fotocamera al posto del pulsante del microfono per registrare messaggi video.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.13.10.76 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

