Mustafa Suleyman, a capo della divisione Microsoft che si occupa di intelligenza artificiale, ha una visione che può essere definita sfacciata del copyright sul Web.

Il manager crede erroneamente che nel momento in cui si pubblica qualcosa sul Web aperto, l’opera diventa “freeware” e chiunque può copiarla e utilizzarla liberamente.

Microsoft e OpenAI sono accusate di utilizzare contenuti online protetti da copyright per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale generativa, quindi non sorprende che queste aziende si difendano, ma le parole di Suleyman lasciano perplessi.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman: the social contract for content that is on the open web is that it's "freeware" for training AI models pic.twitter.com/FN1xrqnJC0

— Tsarathustra (@tsarnick) June 26, 2024