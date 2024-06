Il mese di maggio è stato particolarmente critico per il mercato delle auto elettriche. Una situazione che interessa tutta l’Unione Europea (salvo rari casi) e che contrasta con il trend positivo registrato nei primi mesi del 2024 con il numero delle immatricolazioni che era aumentato rispetto all’anno precedente registrando una crescita del 25%.

Auto elettriche: di quanto (e perché) stanno calando le vendite

A fotografare la situazione sono i dati dell’ACEA, l’European Automobile Manufacturers’ Association, che mostra come nell’eurozona nel mese di maggio le auto elettriche a batteria (BEV) rappresentino il 12,5% dell’intero mercato automobilistico. Una riduzione rispetto al 13,8% registrato nel 2023. Se i veicoli BEV diminuiscono crescono quelli ibridi-elettrici che passano dal 25% dello scorso anno a circa il 30% del 2024. La fetta di mercato più grande è ancora a vantaggio dei motori endotermici che comunque registrano anch’essi una riduzione: la quota combinata delle auto diesel e a benzina raggiunge complessivamente il 48,5%, inferiore al precedente 52,1%. Un dato che mostra come questa tipologia di auto sia ora meno della metà dell’intero mercato.

Calano anche le quote di mercato delle auto elettriche che in Italia passano al 3,6% (registrando un -0,5%) e in Europa al 13,9% (segnando un -1,3%). Contestualizzata al resto d’Europa l’Italia ha una quota di mercato per le auto elettriche a batteria (BEV) inferiore di più del 10% sia nel mese di maggio (10,28%) che dall’inizio dell’anno (10,41%).

Come si spiegano questi numeri? Le ragioni sono diverse e si tratta di fenomeni articolati ma per quel che riguarda il nostro Paese non si può ignorare la questione degli incentivi (con il ritardo nel loro avvio), i prezzi dei modelli full electric così come la scarsa diffusione delle colonnine di ricarica. Inoltre il mercato delle auto elettrico sta registrano un rallentamento in un po’ tutto il mondo e sarà necessario verificare come andranno le cose nei prossimi mesi e comprendere se si è trattata di una contrazione estemporanea o di qualcosa di più significativo.