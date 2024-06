Il controllo vocale delle vetture è una funzione disponibile da diverso tempo nel contesto Audi. Dopo Volkswagen, anche la casa automobilistica tedesca però, sta per effettuare un notevole salto di qualità con l’integrazione di ChatGPT nei suoi modelli, integrando tale sistema con il già esistente Audi Assistant. I veicoli coinvolti in questa rivoluzione sono quelli dotati di sistema MIB 3 prodotti a partire dal 2021, come l’Audi A3.

L’Intelligenza Artificiale, infatti, promette di andare oltre alle funzionalità base dei controlli vocali. Questi, permettono di gestire sistemi di infotainment e climatizzazione oltre alle funzionalità legate alla navigazione. Con ChatGPT, il guidatore potrà anche effettuare qualunque domanda di carattere generale, il tutto senza distrarre lo stesso dalla guida.

A livello pratico, l’utente può attivare Audi Assistant con il classico comando vocale “Ehi Audi!” o utilizzando l’apposito pulsante integrato nel volante. Fatto ciò è possibile interagire con l’IA ponendo qualunque tipo di domanda: dalle condizioni meteo all’individuazione di stazioni di rifornimento, affrontando anche domande non per forza inerenti al viaggio.

Audi abbraccia l’IA anche in fase di assemblaggio e test dei componenti

Riguardo un aspetto delicato come la privacy, Audi ha voluto tranquillizzare i suoi clienti. La sinergia tra Audi Assistant e ChatGPT non comporta rischi sotto questo punto di vista, con domande e risposte cancellate subito dopo l’elaborazione. Non solo: il chatbot di OpenAI resta escluso dai dati presenti a bordo del veicolo.

Le prospettive legate a IA e automobili sono alquanto interessanti. Secondo quanto sostenuto da Audi, presto sarà possibile dotare le vetture di sensori ed effettuare domande specifiche all’assistente, magari chiedendo informazioni riguardo la pressione dei pneumatici o i consumi di carburante.

Il produttore teutonico, tra l’altro, si è già dimostrato lungimirante anche in fase di produzione, un altro contesto dove l’IA sta assumendo un ruolo importante. Sistemi basati su tale nuova tecnologia, infatti, sono già impegnati in aspetti come produzione di componenti nonché durante la fase dei test di qualità, con tanto di controlli su saldature e assemblaggio.