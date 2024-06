Nelle scorse ore Polestar ha annunciato il lancio della versione 2025 di Polestar 2, auto elettrica che potrà contare su un design aggiornato, una nuova struttura del pacchetto e più opzioni individuali.

Il popolare produttore aggiunge che i suoi clienti potranno scegliere tra due nuove colorazioni, ossia Vapour (un colore contemporaneo con un leggero effetto metallico, ispirato all’architettura moderna delle città), che sostituisce quella Magnesium e Storm (un colore alluminio scuro, visto per la prima volta sulla Polestar 4), che prende il posto di quella Thunder.

La versione 2025 di Polestar 2 è ufficiale

Per quanto riguarda le novità relative al design, i clienti potranno scegliere un nuovo cerchio in lega Aero da 19 pollici con inserti aerodinamici e un nuovo cerchio in lega Pro in grafite da 20 pollici (disponibile con il pacchetto Pro).

Il produttore precisa che dalla versione 2025 la struttura del pacchetto di Polestar 2 è allineata a quella di Polestar 3 e Polestar 4 e sono anche disponibili più opzioni singole, con un aumento delle possibilità di personalizzazione per coloro che sceglieranno questa auto.

Ed ancora, Polestar rende noto che tutti i modelli della nuova auto offrono un’autonomia migliorata fino a 659 Km (WLTP) per la variante Long Range Single Motor. In Europa la versione Standard Range Single Motor sarà dotata di una batteria CATL aggiornata da 70 kWh con un’autonomia di 554 Km (WLTP).

Il produttore ha colto l’occasione per ricordare che dal 2020 ad oggi sono state consegnate oltre 160.000 Polestar 2 in 27 mercati in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni e per configurare il veicolo, vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore (lo trovate seguendo questo link). Il prezzo di partenza in Italia è di 55.800 euro.