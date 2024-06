Il settore dello streaming di contenuti multimediali è particolarmente competitivo e anche i colossi del calibro di Spotify di tanto in tanto devono apportare delle modifiche ai propri piani in abbonamento, in modo da poterli adeguare alle mutate condizioni del mercato.

Dagli Stati Uniti arriva la notizia del lancio di un nuovo piano Basic, grazie al quale gli utenti possono avere accesso senza limiti all’enorme libreria musicale della piattaforma e ai podcast, il tutto senza pubblicità e con un costo di 10,99 dollari al mese.

Un nuovo piano per Spotify negli Stati Uniti

Si tratta, in sostanza, di un piano Premium senza la possibilità di usufruire per ciascun mese di 15 ore di ascolto di audiolibri.

Per quanto riguarda il nostro Paese, le soluzioni al momento disponibili sono le seguenti:

Premium Individual

Gratis per 1 mese – dopo 10,99 euro al mese

1 account Premium

con la possibilità di annullare in qualunque momento

Premium Student

Gratis per 1 mese – dopo 5,99 euro al mese

1 account Premium verificato

sconto per studenti idonei

con la possibilità di annullare in qualunque momento

Premium Duo

14,99 euro al mese

2 account Premium

con la possibilità di annullare in qualunque momento

Premium Family

17,99 euro al mese

fino a 6 account Premium

controllo dei contenuti contrassegnati come espliciti

con la possibilità di annullare in qualunque momento

Spotify ricorda che gli account Premium includono la musica senza pubblicità, la possibilità di scaricare i brani per ascoltarli in modalità offline, la riproduzione dei brani in qualsiasi ordine, la qualità audio elevata, la possibilità di ascoltare con gli amici in tempo reale e la possibilità di organizzare la coda di ascolto.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che il nuovo abbonamento arrivi anche in Italia. Per ulteriori dettagli o per stipulare uno degli abbonamenti di Spotify disponibili vi rimandiamo al sito ufficiale.

Ricordiamo, infine, che Spotify dovrebbe presto introdurre un piano più costoso con la tecnologia lossless Hi-Fi, capace di garantire una qualità audio molto migliore.